Κέρκυρα: 68χρονη ανασύρθηκε νεκρή από πηγάδι – Πώς συνέβη η τραγωδία

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα το πρωί της Τετάρτης (10/9) στο νησί της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων.

Η άτυχη 68χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έπειτα από την επιχείρηση διάσωσης που έστησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 8 πυροσβέστες οι οποίοι έπειτα από μία δύσκολη επιχείρηση κατάφεραν να ανασύρουν την 68χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από το πηγάδι.

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, η γυναίκα έφυγε το πρωί από το σπίτι της για να ποτίσει ωστόσο άργησε να επιστρέψει με αποτέλεσμα να την αναζητήσει ο άντρας της ο οποίος βρέθηκε στο σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα φέρεται να έπεσε στο πηγάδι όταν κομμάτι τσιμέντου υποχώρησε με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στο πηγάδι, το οποίο είχε 5 μέτρα νερό, και να χάσει με τραγικό τρόπο της ζωή της.

