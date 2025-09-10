Νάξος: Θεαματική μανούβρα του Hellenic Highspeed που «δένει» στο λιμάνι σε 3 λεπτά
Η μανούβρα του καπετάνιου που έκλεψε τις εντυπώσεις
Το ταχύπλοο Hellenic Highspeed προσεγγίζει το λιμάνι της Νάξου ερχόμενο από Πάρο και Πειραιά.
Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί ο καπετάνιος του πλοίου πραγματοποιεί μία εντυπωσιακή αριστερόστροφη μανούβρα και δένει με ακρίβεια στο λιμάνι του νησιού σε λιγότερο από τρία λεπτά.
Δείτε το βίντεο μέσα από το κανάλι του Isalos στο Youtube:
