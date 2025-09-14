Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ – Τι προβλέπεται για τις παραβάσεις και τα τσουχτερά πρόστιμα – Μπαράζ ελέγχων
Στο στόχαστρο του νέου ΚΟΚ οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις
Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα είναι οδηγοί που παραβιάζουν τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που είναι σε ισχύ από χθές, καθώς φέρνει αυστηρότερες ποινές, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους.
Ο νόμος, που ψηφίστηκε από τη Βουλή πριν από τρεις μήνες, εισάγει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων, βάζοντας στο στόχαστρο τις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχεδίασε τον νέο Κ.Ο.Κ. με γνώμονα την αρχή ότι η επανάληψη μιας παράβασης θα επιφέρει προοδευτικά βαρύτερες συνέπειες. Έτσι, τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν πλέον από 350 ευρώ και μπορούν να εκτοξευθούν έως και τις 8.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της παράβασης. Με τη φιλοσοφία «η εμπειρία διδάσκει», ο νέος κώδικας στοχεύει να βάλει φρένο στην αλόγιστη οδηγική συμπεριφορά, προστατεύοντας οδηγούς και πεζούς.
Κυρώσεις Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Χρήση Κινητού Τηλεφώνου
Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 1 μήνα.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 6 μήνες.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.
Με ατύχημα:
- 1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη.
- 2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 8 έτη.
Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 290Α Π.Κ.):
Βαριά σωματική βλάβη/ζημιά σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις: Κάθειρξη έως 10 έτη.
Θανατηφόρο ατύχημα: Κάθειρξη 10-20 έτη.
Θάνατος πολλών: Ισόβια κάθειρξη.
Μη Χρήση Κράνους
Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 1 μήνα.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 6 μήνες.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 12 μήνες.
Συνεπιβάτης χωρίς κράνος: Πρόστιμο 350€ (οδηγός & συνεπιβάτης).
Μη Χρήση Ζώνης
Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 1 μήνα.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 6 μήνες.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 12 μήνες.
Συνοδηγός χωρίς ζώνη: Πρόστιμο 150€ (οδηγός & συνοδηγός).
Οδήγηση υπό Επήρεια Αλκοόλ
0,5-1,1 g/l: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 1 μήνα.
0,8-1,1 g/l: Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 3 μήνες.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 6 μήνες.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.
>1,1 g/l: Πρόστιμο 1.200€, αφαίρεση άδειας & πινακίδων 180 ημέρες, φυλάκιση 2 μήνες-5 έτη.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 7 έτη.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 10 έτη.
Με ατύχημα (άρθρο 290Α Π.Κ.):
Βαριά σωματική βλάβη/ζημιά: Κάθειρξη έως 10 έτη.
Θανατηφόρο ατύχημα: Κάθειρξη 10-20 έτη.
Θάνατος πολλών: Ισόβια.
Παραβίαση Ορίου Ταχύτητας
Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 60 ημέρες.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 180 ημέρες.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.
Κόντρες (>200 χλμ/ώρα):
Αρχική: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 2 έτη.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 8.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη.
Με ατύχημα (άρθρο 290Α Π.Κ.): Κυρώσεις όπως παραπάνω.
Παραβίαση Σηματοδότη
Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 60 ημέρες.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 180 ημέρες.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.
Παραβίαση STOP
Χωρίς ατύχημα:
Αρχική: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 30 ημέρες.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 180 ημέρες.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.
Με ατύχημα:
Αρχική: Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας 60 ημέρες.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 8 έτη.
Ποινικές κυρώσεις: Φυλάκιση έως 10 έτη, 10-30 έτη, ή ισόβια (ανάλογα το αποτέλεσμα).
Οδήγηση Χωρίς Δίπλωμα
Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 8 έτη.
Με επικίνδυνη οδήγηση: Ποινές φυλάκισης βάσει Ποινικού Κώδικα.
Παρακώλυση Κίνησης Σιδηροδρόμων
Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 1.200€, αφαίρεση άδειας 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 4 έτη.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 4.000€, αφαίρεση άδειας 8 έτη.
Με ατύχημα (άρθρο 291 Π.Κ.): Κάθειρξη έως 20 έτη ή ισόβια.
Παρακώλυση Δημόσιας Συγκοινωνίας
Παράνομη στάση/στάθμευση: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας 70 ημέρες.
Ταξί σε Λεωφορειολωρίδες
Παράβαση: Πρόστιμο 150€ (χωρίς αφαίρεση άδειας).
Εξαιρέσεις: Επιβίβαση/αποβίβαση, νυχτερινές ώρες, ταξί μηδενικών ρύπων, οχήματα ΑμεΑ.
Παρκάρισμα σε Θέση ΑμεΑ
Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 150€, αφαίρεση άδειας & πινακίδων 60 ημέρες, απομάκρυνση οχήματος.
1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000€, αφαίρεση άδειας 180 ημέρες.
2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας 1 έτος.
Δείτε το γραφικό του Newsbomb:
Πλέον, οι κυρώσεις του ΚΟΚ κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, με τις υποκατηγορίες τους, οι οποίες προβλέπουν άλλοτε διοικητικό πρόστιμο και άλλοτε και διοικητικό πρόστιμο κατηγορίας «Α» και προβλεπόμενο διοικητικό μέτρο (Κατηγορία Κυρώσεων «B»).
Ως πρόσθετη κατηγορία για τις πιο αντικοινωνικές παραβάσεις δημιουργείται η κατηγορία «Σ», η οποία επιβάλλει την πρόσθετη κύρωση της αφαίρεσης άδειας οδήγησης για 40 ημέρες.
Οι εξοντωτικές ποινές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και υπερβολική ταχύτητα
Άρθρο Κ.Ο.Κ.
Παράβαση
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σ.Ε.Σ.Ο.
46 § 7 εδ.α΄
- 0,50 g/l έως 0,80 g/l στο αίμα, μετρούμενη με τη μέθοδο ας αιμοληψίας
350,00 €
30 ημ. η άδεια οδήγησης επιστρέφεται μετά την
παρέλευση του χρονικού διαστήματος αφαίρεσης, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού
καταβολής του διοικητικού προστίμου
- 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται με συσκευή αλκοολομέτρου
46 § 7 εδ.β΄
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό:
700,00 €
90 ημ.
0,80 g/l έως 1,10 g/l στο αίμα, μετρούμενη με τη μέθοδο ας αιμοληψίας
(Επιστέφεται μετά την παρέλευση του
3μήνου, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού
προστίμου)
0,40 έως 0,60 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται με συσκευή αλκοολομέτρου
46 § 7 εδ.γ΄
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό:
1200,00€+Πλημμέλημα
180 ημέρες
180 ημέρες
- Πάνω από 1,10 g/l στο αίμα, μετρούμενη με τη μέθοδο ας αιμοληψίας
(Επιστέφεται μετά την παρέλευση του
6μήνου, μόνο με την προσκόμιση του αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού
προστίμου)
- Πάνω από 0,60 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται με συσκευή αλκοολομέτρου
107 § 4 εδ.β’
Υποτροπή εντός 1 έτους σε οδήγηση με συγκέντρωση οινοπνεύματος:
2000,00€+Πλημμέλημα
Έως 2 χρόνια
η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
- Πάνω από 1,10 g/l στο αίμα, μετρούμενη με τη μέθοδο ας αιμοληψίας
- Πάνω από 0,60 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται με συσκευή αλκοολομέτρου
Κ.Υ.Α.
43500/5691/20 02
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό:
350,00 €
30 ημ.
- 0,20 g/l έως 0,80 g/l στο αίμα, μετρούμενη με τη μέθοδο ας αιμοληψίας
0,10 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται με συσκευή αλκοολομέτρου
Οδηγοί κάτοχοι άδειας οδήγησης για λιγότερο από 2 χρόνια ή οδηγοί οχημάτων Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, σχολικών καιν λοιπών λεωφορείων, ασθενοφόρων, οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
47 §§ 1 και 2 περ.γ΄
Συμπεριφορά οδηγών σε περίπτωση ατυχήματος (μη στάθμευση, μη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας, μη παροχή στοιχείων ταυτότητας του, μη αποτροπή μεταβολής στον τόπο του ατυχήματος εάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη)
350,00 €+Πλημμέλημα
30 ημ.
47 §§ 2 περ. α ΄και β΄, 4
Μη παροχή αναγκαίας βοήθειας στους παθόντες (σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης σε οδικό τροχαίο ατύχημα) - μη ειδοποίηση των Αστυνομικών αρχών - μη παραμονή στο τόπο του ατυχήματος
1.200,00 € + Πλημμέλημα
180 ημ. η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
48
Ακολούθηση οχημάτων άμεσης ανάγκης
150,00 €
40 ημ.
48
Μη διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης
49 §§ 1, 4
Μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης αστυνομικού με στολή, καθώς και άρνηση επίδειξης στοιχείων σχετικά με την κυκλοφορία του οχήματος + πλημμέλημα
350,00€
30 ημ.
49 § 4
Απειλητική ή εξυβριστική συμπεριφορά οδηγού προς τροχονόμο, καθώς και παρεμβολή δυσχερειών κατά τη βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ
49 §§ 3, 4
Μη συμμόρφωση σε σήμα σχολικού τροχονόμου+ πλημμέλημα
50
Μη συμμόρφωση σε υπόδειξη ακινητοποίησης οχήματος, καθώς και άρση ακινητοποίησης χωρίς έγκριση
350,00€+πλημμέλημα
30 ημ.
30 ημ.
51 §§ 2, 5
Απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στο οδόστρωμα, έρεισμα, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο κ.λπ.
350,00 €
51 §§ 4, 5
Μη χρήση ειδικών επενδυτών ασφαλείας από εργαζόμενους στις οδούς
30,00 €
όταν ο οδηγός καταλαμβάνεται να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος, κατά τη νέα παράβαση για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, με ποσοστό αλκοόλ άνω του ορίου της περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 42, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2000) ευρώ και διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης έως δύο (2) έτη
23 § 2, 3, 10
Μη ρύθμιση ταχύτητας ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες
30,00 €
24 § 9, 10
Μη αναγραφή ανώτατου ορίου ταχύτητας σε φορτηγά, ρυμουλκούμενα και λεωφορεία
30,00 €
24 § 11
Χρήση αντιραντάρ (εξοπλισμός εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας)
350 €
30 ημ.
30 ημ.
24 § 9 εδ.αα
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα
150,00 €
24 § 9 εδ.αβ΄
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 20 χλμ/ώρα
150,00 €
20 ημ.
24 § 9 εδ.αγ΄, περ.1
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 30 χλμ/ώρα
350,00 €
30 ημ.
24 § 9γ
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας πάνω από 50 χλμ/ώρα
700,00€
60 ημ.
η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
24§ 9βα
Κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους με ταχύτητα πάνω από 150 χλμ/ώρα
350,00 €
30 ημ.
24 § 9ββ
Κίνηση στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα πάνω από 130 χλμ/ώρα
24 § 9βγ
Κίνηση στο λοιπό οδικό δίκτυο με ταχύτητα πάνω από 120 χλμ/ώρα
24§ 9δ
Η παράβαση της οδήγησης με ταχύτητα ανώτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων την ώρα
2000,00 €
1 έτος
η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
24 § 9ε
Κίνηση με ταχύτητα μικρότερη της κατώτερης αναγραφόμενης
30,00 €
24 § 12αα
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας Ε.Π.Η.Ο. (25 έως 35] χλμ
30 € στον οδηγό και 150 € σε όποιον το θέτει σε κυκλοφορία
24 § 12 αβ
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας Ε.Π.Η.Ο. άνω των 35 χλμ
150 € στον οδηγό και 350 € σε όποιον το θέτει σε κυκλοφορία
24 § 12 αγ
Κυκλοφορία Ε.Π.Η.Ο. σε οδούς με όριο ταχύτητας >50 χλμ
30,00 €
24 § 10
. Η παράβαση της θέσης σε κυκλοφορία και της
οδήγησης αυτοκίνητου οχήματος χωρίς να είναι εφοδιασμένο με τις συσκευές της περ. στ) της παρ. 7 του
άρθρου 112, καθώς και η παράβαση της παράλειψης τοποθέτησης του φύλλου ή άλλουσυστήματοςκαταγραφής ταχογράφου κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β.
Στην ίδια κατηγορία κατατάσσονται και οι παραβάσεις
επενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο στον μηχανισμό
της ανωτέρω συσκευής, με σκοπό να την καταστήσει
ανενεργή ή να αλλοιωθούν οι καταγραφόμενες ενδείξεις. Εάν αμφισβητηθεί από τον οδηγό η παράβαση,
το όχημα μεταφέρεται, συνοδεία αστυνομικού, στην
αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου υπηρεσία της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας. Για τις ως άνω παραβάσεις
που αφορούν σε φορτηγά οχήματα εφαρμόζεται ο
ν. 3446/2006 (Α’ 49).
350,00 €
30 ημ.
30 ημ.
25 § 4
Επικίνδυνη οδήγηση (συνεχείς ελιγμοί)
350,00 €
30 ημ.
25 §§ 3, 4
Μη χρήση δεικτών κατεύθυνσης (φλας)
30,00 €
10 ημ.
26 §§ 1, 2
Κίνηση προς τα πίσω
30,00 €
Τι ισχύει για «κόντρες» και παράνομο παρκάρισμα σε μπάρες αναπήρων και πεζοδρόμια
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΟΤΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΑΣΗ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΕΝΩ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΜΟΝΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
38 περ. β), γ), στ), ζ), η), θ), ι) και
ιε) της παρ. 2, των περ. δ), στ), η), θ), ι) και ια) της παρ. 3
και των παρ. 7 και 8
Παράνομη στάθμευση σε:
30,00 €
(15,00 € όταν αφορούν σε μοτοποδήλατα ή
μοτοσικλέτες)
2. Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:
β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα εκατέρωθεν στάσεων αστικών, υπεραστικών,
ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων. Αν σε στάση λεωφορείου είναι
τοποθετημένη επί του οδοστρώματος ειδική προεξοχή για την επιβίβαση και την αποβίβαση
επιβατών και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων
ατόμων γενικότερα, η απόσταση του προηγούμενου εδαφίου:
βα) μειώνεται στο ήμισυ, όταν ο υπολειπόμενος χώρος μετά τα έξι (6) και μέχρι τα δώδεκα (12) μέτρα
εκατέρωθεν της στάσης διατίθεται από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού αρχή, ως χώρος
αποκλειστικής στάθμευσης μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. και σημαίνεται
με την προβλεπόμενη σήμανση,
ββ) μηδενίζεται, όταν υφίστανται εκατέρωθεν της προεξοχής, εσοχές στάθμευσης,
γ) σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νοητή
προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος,
στ) πάνω και κάτω από τις γέφυρες, εκτός αν υπάρχουν χώροι για στάθμευση ειδικά προορισμένοι,
ζ) πλησίον και πάνω σε κυρτές καμπύλες αλλαγής των κατά μήκος κλίσεων των οδών (ράχεων) και σε
στροφές ανεπαρκούς ορατότητας για προσπέρασμα,
η) σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος
της λωρίδας μεταξύ οχήματος και απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερο από τρία (3)
μέτρα,
θ) σε απόσταση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από φωτεινούς σηματοδότες και δώδεκα (12)
μέτρα από πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) (Ρ-2) ή υποχρεωτικής παραχώρησης
προτεραιότητας (Ρ-1), ως και σε θέση, στην οποία το όχημα κρύβει από τους χρήστες της οδού τη
θέα των πινακίδων σήμανσης και σηματοδοτών. Τα όρια του προηγούμενου εδαφίου μειώνονται
στο ήμισυ αν:
θα) η στάθμευση γίνεται σε εσοχές στάθμευσης,
θβ) αν εντός των μειωμένων ορίων, διατίθεται από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού αρχή,
χώρος αποκλειστικής στάθμευσης μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. που
σημαίνεται με την προβλεπόμενη σήμανση.
ι) σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων
αυτών,
ιε) επί σημασμένης βοηθητικής οδού, η οποία προορίζεται για οχήματα που μετακινούνται βραδέως,
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3:
δ) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων
στ) σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα προ και μετά από πυροσβεστικά σημεία,,
η) αν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνεται κατάλληλα,
θ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ),
ι) στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ως και
πάνω σε αυτούς,
ια) επί του κεντρικού οδοστρώματος οδών τριών (3)
λωρίδων, καθώς και εκτός κατοικημένων περιοχών, επί
των οδοστρωμάτων οδών σημασμένων ως οδών προτεραιότητας με κατάλληλες πινακίδες..
7. Τα οχήματα που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση,
επιβάλλεται να τοποθετούνται παράλληλα με την οριογραμμή του οδοστρώματος και επί της πλευράς που
αντιστοιχεί στην κατεύθυνση κυκλοφιας
8. Οι οδηγοί οχημάτων ή ζώων, όταν σταθμεύουν,
δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από αυτά, εάν δεν
λάβουν προηγουμένως τα κατάλληλα μέτρα για την
αποφυγή δυστυχήματος. Για μηχανοκίνητα οχήματα,
υποχρεούνται ειδικότερα να λάβουν προηγουμένως τα
κατάλληλα μέτρα, ώστε να εμποδιστεί η χρησιμοποίηση
αυτών χωρίς την άδεια των οδηγών τους
Άρθρο Κ.Ο.Κ.
Παράβαση
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σ.Ε.Σ.Ο.
38 περ. ια), ιβ), ιγ), ιδ) και ιθ) της
παρ. 2, των περ. α), β), γ) και ε) της παρ. 3 και των παρ. 5,
6 και 10
ια) πάνω στις νησίδες ασφαλείας καθώς και στις διαχωριστικές νησίδες,
ιβ) στους αυτοκινητοδρόμους και τις οδούς ταχείας
κυκλοφορίας, εκτός των χώρων στάθμευσης, που καθορίζονται με σήμανση,
ιγ) σε λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,
ιδ) σε σήραγγες που υποδεικνύονται από ειδικές πινακίδες, εκτός από τους χώρους που υποδεικνύονται
ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό,
9Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, εκτός των δίτροχων μοτοποδηλάτων και δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθι και των Ε.Π.Η.Ο., αν υποχρεωθεί να σταθμεύσει σε οδόστρωμα σε θέση που απαγορεύεται η στάθμευση, είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει πινακίδα ή κατάλληλη συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 81 του παρόντος Κώδικα, με τρόπο ώστε να ειδοποιούνται από απόσταση οι οδηγοί που πλησιάζουν. Η πινακίδα τοποθετείται στο οδόστρωμα και σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) μέτρα στις κατοικημένες περιοχές, πενήντα (50) δε μέτρα εκτός κατοικημένων περιοχών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος. Η αυτή υποχρέωση υφίσταται και για τα ρυμουλκούμενα στην ως άνω περίπτωση.
ιθ) σε θέση/σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων
οχημάτων, εξαιρουμένων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων κατά τη διάρκεια της φόρτισής τους
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3:
α) σε απόσταση μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέτρα
προ και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις,
β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας καθώς και απέναντι από αυτή, όταν
η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος-έξοδος
οχημάτων εξ αυτής,
γ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που
σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από τον χώρο που έχει
σταθμεύσει,,
ε) παράπλευρα άλλου οχήματος, σε στάση ή στάθμευση,
εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Κατ’ εξαίρεση,
τα δίτροχα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι καθώς και τα Ε.Π.Η.Ο. μπορούν να σταθμεύουν
το ένα παράπλευρα στο άλλο είτε σε διπλή σειρά είτε υπό
γωνία σε σχέση με την οριογραμμή του οδοστρώματος
5. Εκτός κατοικημένων περιοχών, επιτρέπεται η στάση
ή η στάθμευση μόνο στους χώρους που έχουν διατεθεί
για τον σκοπό αυτό ή στα ερείσματα των οδών, αν δεν
υπάρχουν τέτοια, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δεξιό
άκρο του οδοστρώματος και παράλληλα προς τον άξονά
του, εκτός αν απαγορεύεται αυτό.
6. Μέσα στις κατοικημένες περιοχές, σε θέσεις όπου
επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση, οι οδηγοί οχημάτων
ή ζώων υποχρεούνται να θέτουν αυτά όσο το δυνατόν
πλησιέστερα στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
Στους μονόδρομους επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση και στην αριστερή πλευρά. Αν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, οι οδηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο χώρο
πλάτους ενός (1) μέτρου, τουλάχιστον, για τη διέλευση
των πεζών. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) της παρ. 13 για την
οριοθέτηση του χώρου διέλευσης πεζών.
Στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους πάνω από τρεισήμισι (3,5) τόνους, λεωφορείων,
μηχανημάτων έργου, αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων, μηχανοκίνητων τροχόσπιτων συνολικού μήκους άνω των επτά
μέτρων και πενήντα εκατοστών (7,50 μ.) και σκαφών,
πέρα από είκοσι τέσσερις (24) συνεχείς ώρες.
Για τη στάθμευση σε χώρους εκτός κατοικημένων περιοχών των ρυμουλκούμενων και μηχανοκίνητων τροχόσπιτων εφαρμόζεται η παρ. 5.
Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, εκτός των δίτροχων μοτοποδηλάτων και δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς καλάθι και των Ε.Π.Η.Ο., αν υποχρεωθεί να σταθμεύσει
σε οδόστρωμα σε θέση που απαγορεύεται η στάθμευση, τοποθετεί πινακίδα ή κατάλληλη συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 85, περί μηχανισμών, εξαρτημάτων και
συσκευών οχημάτων, με τρόπο ώστε να ειδοποιούνται
από απόσταση οι οδηγοί που πλησιάζουν. Η πινακίδα
τοποθετείται στο οδόστρωμα και σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) μέτρα στις κατοικημένες περιοχές,
πενήντα (50) δε μέτρα εκτός κατοικημένων περιοχών, με
την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 33, περί κίνησης
οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες. Η αυτή υποχρέωση υφίσταται και
για τα ρυμουλκούμενα στην ως άνω περίπτωση.
30,00 €
(15,00 € όταν αφορούν σε μοτοποδήλατα ή
μοτοσικλέτες)
10 ημ.
Αν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης (όπου προβλέπεται) δεν είναι δυνατή τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που αφαιρούνται επιστρέφονται στον κάτοχο με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης
38 περ. α) της παρ. 2 και της περ. ζ)
της παρ. 3
2 α) επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από
Αυτές
ζ) προ της εισόδου και εξόδου της προοριζόμενης για
τη διακίνηση ασθενών προς και από νοσοκομεία, κλινικές και σταθμούς πρώτων βοηθειών γενικά,
30,00€(15,00 € όταν αφορούν σε μοτοποδήλατα ή
μοτοσικλέτες)
40 ημ.
Αν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης (όπου προβλέπεται) δεν είναι δυνατή τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που αφαιρούνται επιστρέφονται στον κάτοχο με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης
38 ν περ. ιστ), ιζ) και ιη) της παρ. 2
ιστ) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή οδηγός τυφλών
και σε απόσταση μικρότερη από πενήντα εκατοστά (0,50
μ.) εκατέρωθεν αυτών,
ιζ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων
με αναπηρία,
ιη) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία.
150,00€(75,00€ όταν αφορούν σε μοτοποδήλατα ή
Μοτοσικλέτες)
60 ημ.
70 ημ.
38 παρ. 2 περ κ
κ) σε σημεία που έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν δημόσια συγκοινωνία ή αστικών, υπεραστικών και ηλεκτροκίνητων
λεωφορείων, εφόσον τα σημεία αυτά επισημαίνονται
ευκρινώς
350,00€
70 ημ.
38 περ. δ) της παρ. 2
δ) σε σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές γραμμές ή
πολύ πλησίον αυτών, ώστε να παρεμποδίζεται η κίνηση
των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων ή να
προκύπτει χρήση επί των σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών λειτουργουσών γραμμών κατά την πορεία αυτών,
1.200,00€ + 291 ΠΚ
60 ημ.
η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
38 περ. ε) της παρ. 2
ε) σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που
προορίζονται, για πεζούς καθώς και ποδηλατοδρόμους,
εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική
σήμανση
150,00€
20 ημ.
38 § 12
Για οδηγούς ΕΠΗΟ: όλες οι παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο 30,00€ πλην** ι) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή οδηγός τυφλών και σε απόσταση μικρότερη από 0,50μ. εκατέρωθεν αυτών, ια) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία, ιβ) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία ιθ) σε θέση/σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων
οχημάτων, εξαιρουμένων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων κατά τη διάρκεια της φόρτισής τους
30,00€(**150,00€)
39 παρ 7
Οι οδηγοί των οδικών και τροχιοδρομικών οχημάτων που κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποχρεούνται να μεριμνούν για τον φωτισμό της οπίσθιας
πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, ώστε να είναι εύκολη
η αναγνώριση των στοιχείων της.
30,00€
10 ημ.
40 § 1, 5
Αντικανονική χρήση φώτων (Θάμβωση)
350,00€
30 ημ.
41
Αντικανονική χρήση ηχητικών και φωτεινών προειδοποιήσεων
30,00 €
10 ημ.(παρ. 2-5)
.
42
Παραβίαση κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς
30,00 €
43
Αντικανονική συμπεριφορά οδηγών προς πεζούς
150,00 €
40 ημ.
.
43
Μη κίνηση οχημάτων με μικρή ταχύτητα επί έλλειψης σηματοδότησης ή τροχονόμων όταν πλησιάζουν σημασμένη διάβαση πεζών
44 §1στ΄ και 12
Χρήση εν κινήσει ακoυστικών πoυ έχoυν συνδεθεί με φoρητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές, από οδηγούς μoτoπoδηλάτων, μoτoσικλετών και τρίτροχων οχημάτων (πλην Ε.Π.Η.Ο. και ποδηλάτων)
350,00 €
30 ημ.
44 § 1σζ΄ και 12
Χρήση εν κινήσει ακoυστικών πoυ έχoυν συνδεθεί με φoρητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές, από οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και ποδηλάτων
44 παρ 1. Περ ε
ε) σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί,
350,00 €
30 ημ.
44 § 4 και 12
Μεταφορά επιβατών με Ε.Π.Η.Ο. και ποδήλατα (εξαιρούνται ποδήλατα με 2 ζεύγη ποδοστροφάλων)
30,00 €
44 § 6 και 12
Οδηγός που για την εκτέλεση της εργασίας του οδηγεί ποδήλατο, μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, τρίτροχο όχημα ή Ε.Π.Η.Ο. για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, και δεν φορά κατά την εκτέλεση της εργασίας του κατά τη νύκτα ανακλαστικό ρουχισμό, όπως γιλέκο ή πανωφόρι, που τον καθιστά ορατό από όλες τις κατευθύνσεις
30,00 €
Οδηγός Ε.Π.Η.Ο. που κατά τη νύκτα δεν φορά ανακλαστικό ρουχισμό ή άλλο ανακλαστικό εξοπλισμό που τον καθιστά ορατό από όλες τις κατευθύνσεις
30,00 €
44 § 7 και 12
Οδηγός Ε.Π.Η.Ο. με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα η οποία δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα, δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών
30,00 €
Οδηγός Ε.Π.Η.Ο. η μεγίστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα, δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 15 ετών
30,00 €
Οδηγός ποδηλάτου που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και κινείται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων, δεν συνοδεύεται από άτομο που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών
30,00 €
44 § 11 και 12
Κίνηση οδηγού Ε.Π.Η.Ο. με ταχύτητα μη ανάλογη με τους πεζούς ή παρενοχλώντας τους ή μη παραχωρόντας τους ροτεραιότητα
30,00 €
44 § 6 και 12
Τα μηχανοκίνητα οχημάτα και μοτοποδηλά εισέρχονται και εξέρχονται του ποδηλατοδρόμου από την πλησιέστερη επιτρεπόμενη οδό πρόσβασης και κινούνται με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) χιλιόμετρα την ώρα, παραχωρώντας προτεραιότητα σε ποδήλατα, πεζούς και Ε.Π.Η.Ο.
150,00€
40 ημ.
Άρθρο Κ.Ο.Κ.
Παράβαση
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σ.Ε.Σ.Ο.
52
Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου
350,00 €
50.000,00 €
53
Τέλεση αγώνων χωρίς άδεια
& Απαγόρευση διοργάνωσης αγώνων για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών από την ημερομηνία
παράβασης
55 § 5
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σαμαράκια, κινητά εμπόδια) από τους Ο.Τ.Α. χωρίς σχετική εξουσιοδότηση ή καθ’ υπέρβαση και παραβίαση αυτής
Πλημμέλημα
55 § 6
Παράβαση μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες)
150,00 €
55 § 6
Παράβαση μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας (δακτύλιος)
150,00 €
55 § 6
Μη συμμόρφωση με υποδείξεις αστυνομικών για στάθμευση σε συγκεκριμένο σημείο ή άμεση έξοδο από την απαγορευμένη περιοχή
(δακτύλιος, λεωφορειολωρίδες)
Πλημμέλημα
55 § 8 εδ.α΄
Παραβίαση περιορισμών στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων στο εθνικό δίκτυο
Ν. 3446/2006
55 § 8 εδ.β΄ και γ΄
Παραβίαση περιορισμών στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων (ωράριο τροφοδοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων, Μπλε Ζώνη, Εμπορικό Τρίγωνο)
150,00 €
57
Κυκλοφορία οχημάτων με μη προβλεπόμενα βάρη ή διαστάσεις (πλην φορτηγών)
150,00 €
20 ημ.
58 §§ 1, 5
Παράνομη έλξη οχήματος (αυτοκίνητα, μηχανήματα έργων)
30,00 €
10 ημ.
58 §§ 2, 3, 4, 5
Παράνομη έλξη οχήματος (αγροτικά μηχανήματα)
59
Στέρηση ή μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης αυτοκινήτου οχήματος
150,00 €
20 ημ.
60
Στέρηση ή μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης ρυμουλκούμενου οχήματος
150,00 €
20 ημ.
61
Στέρηση ή μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή τρίτροχου οχήματος
150,00 €
20 ημ.
63
Ποδήλατο ή Ε.Π.Η.Ο., που δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης ή το οποίο δεν λειτουργεί
30,00 €
65
Στέρηση ή μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης αγροτικού μηχανήματος
150,00 €
20 ημ.
66
Στέρηση ή μη προβλεπόμενο σύστημα τροχοπέδησης μηχανήματος έργου
150,00 €
20 ημ.
67 §§ 1, 3
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία φώτων πορείας οχήματος
150,00 €
68 §§ 1, 3
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία φώτων διασταύρωσης (μεσαίων) οχήματος
150,00 €
20 ημ.
69 §§ 1, 6
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία φώτων θέσης (μικρών) οχήματος
150,00 €
71 §§ 1, 6
Στέρηση ή μη καλη λειτουργία στο φως πινακίδας κυκλοφορίας
30,00€
10 ημ.
72 §§ 1, 2
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία φώτων τροχοπέδησης οχήματος
150,00 €
20 ημ.
73 §§ 1, 3
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία φώτων ομίχλης οχήματος
30,00 €
74 §§ 1, 2
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία φώτων οπισθοπορείας οχήματος
30,00 €
75 §§ 1, 3
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία δεικτών κατεύθυνσης (φλας) οχήματος
150,00 €
76
Στέρηση ή μη προβλεπόμενοι αντανακλαστήρες σε οχήματα και ρυμουλκούμενα
150,00 €
78
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία φώτων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών
150,00 €
79
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία φώτων τρίτροχων οχημάτων,
150,00 €
80
Ποδήλατο ή Ε.Π.Η.Ο., το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που λειτουργούν
30,00 €
81
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία φώτων αγροτικών μηχανημάτων
150,00 €
20 ημ.
82
Στέρηση ή μη καλή λειτουργία φώτων μηχανημάτων έργων
150,00 €
20 ημ.
85 §§ 1, 8,9,11 και 24
1. Τα αυτοκίνητα οχήματα είναι εφοδιασμένα με σύστημα διεύθυνσης, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό την
ευχερή, ταχεία και ασφαλή αλλαγή κατεύθυνσης του
οχήματός του
8. Τα διαφανή μέρη των αυτοκινήτων, οχημάτων και
των ρυμουλκούμενων, τα οποία αποτελούν τμήμα του
αμαξώματος αυτών, περιλαμβανομένου και του ανεμοθώρακα, καθώς και οποιουδήποτε εσωτερικού χωρίσματος, είναι κατασκευασμένα με τρόπο ώστε σε περίπτωση
θραύσης τους, ο κίνδυνος τραυματισμού προσώπων να
μειώνεται στο ελάχιστο και να είναι ορατοί ο οδηγός και
οι άλλοι επιβαίνοντες
παράθυρα του αυτοκινήτου για ιατρικούς λόγους.
9. Το αυτοκίνητο όχημα, το οποίο έχει ανεμοθώρακα διαστάσεων και σχήματος που δεν επιτρέπει στον
οδηγό να βλέπει κανονικά μπροστά του, παρά μόνο
μέσα από το διαφανές μέρος του ανεμοθώρακα, είναι
εφοδιασμένο με έναν (1) τουλάχιστον αποτελεσματικό
καθαριστήρα του ανεμοθώρακα, τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση, ο οποίος λειτουργεί με τρόπο ώστε να
μην απαιτείται διαρκής ενέργεια του οδηγού. Επιπλέον,
το όχημα της παρούσας είναι εφοδιασμένο με πλυντήρια
του ανεμοθώρακα.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή ανάρτηση μπροστά ή
πίσω από τον ανεμοθώρακα, καθώς και η επικόλληση
σε αυτόν αντικειμένων που περιορίζουν την ορατότητα
του οδηγού.
11. Τα αυτοκίνητα οχήματα, εκτός από τα τρίτροχα
οχήματα και τις μοτοσικλέτες, είναι εφοδιασμένα με σύστημα κίνησης του οχήματος προς τα πίσω, ο χειρισμός
του οποίου γίνεται από τη θέση του οδηγού
30,00 €
10 ημ.
Οδήγηση χωρίς δίπλωμα ή / και άδεια
Η παράβαση για αυτόν που καταλαμβάνεται να οδηγεί και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 51/2012 ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο:
98 § 4
Οδήγηση χωρίς κατάλληλη άδειας οδήγησης (αυτοκίνητο)
700,00€
1 έτος ( η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106)
30 ημ. η επιστροφή των αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος γίνεται μετά από την παρέλευση του χρόνου αφαίρεσης, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
98 § 4
Οδήγηση χωρίς κατάλληλη άδειας οδήγησης (μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο και τετράκυκλο)
500,00€
98 § 4
Οδήγηση χωρίς ειδική άδειας οδήγησης (Ε.Δ.Χ.) για επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και λεωφορεία, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000)
ευρώ, επιπλέον των κυρώσεων του ν. 4070/2012 (Α’ 82
Ν. 4070/2012 + 1000,00€
Επιπλέον των διοικητικών κυρώσεων της περ. α), αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί όχημα, ενώ η άδεια οδήγησής του έχει αφαιρεθεί για παραβάσεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
Όποιος οδηγεί και στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 51/2012 ή η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 7 και την παρ. 8 του άρθρου 46( 3ο όριο μέθης ή υπο την επίδραση τοξικών ουσιών), την περ. α) της παρούσας και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 100(αγροτικά μηχανήματα), τα άρθρα 101(αφαίρεση άδειας οδήγησης από το δικαστήριο) και 110(περιπτώσεις υποτροπής) εάν γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος, με το οποίο επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή θάνατος ή θάνατοι μεγάλου αριθμού ανθρώπων τιμωρείται με τις ποινές των περ. γγ) και δδ) της παρ. 1 του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί επικίνδυνης οδήγησης
98 § 6
Οδήγηση χωρίς κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
350,00€
30 ημ.
30 ημ.
Άρθρο Κ.Ο.Κ.
Παράβαση
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σ.Ε.Σ.Ο.
99 § 2
Οδήγηση μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας, μηχανοκίνητου τρικύκλου, ελαφρού τετράκυκλου, τετράκυκλου και αυτοκινήτου ενώ η αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης έχει λήξει.
150,00 €
Αφαιρείται από το αστυνομικό ή λιμενικό όργανο το έντυπο της άδειας οδήγησής του και αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας που το χορήγησε ή σε αυτή, στην περιοχή της οποίας θα δηλώσει ο κάτοχός της ότι κατοικεί.
99 § 2
Οδήγηση φορτηγού οχήματος ενώ η αντίστοιχη κατηγορία άδειας οδήγησης έχει λήξει.
Ν. 3446/2006
99 § 2
Οδήγηση Ε.Δ.Χ. οχήματος ενώ η ειδική άδεια οδήγησης έχει λήξει.
Ν. 4070/2012
99 § 3
Οδήγηση αυτοκινήτου φορτηγού ή λεωφορείου ενώ έχει λήξει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
350,00 €
Αφαιρείται από το αστυνομικό ή λιμενικό όργανο ή το Μικτό Κλιμάκιο
Ελέγχου το έντυπο της άδειας οδήγησής του και αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας που το χορήγησε ή σε αυτή, στην περιοχή της οποίας θα δηλώσει ο κάτοχός της ότι κατοικεί.
100
Οδήγηση αγροτικού μηχανήματος,, μηχανήματος έργων χωρίς κατάλληλη άδειας οδήγησης
700,00€
1 έτος
η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
30 ημ.
101
Αυτός που καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή παραποιημένη άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής, τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), περί πλαστογραφίας
102 §§ 1, 2
Παραχώρηση της οδήγησης σε πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια οδήγησης ή πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας ή που του έχουν αφαιρεθεί
350,00€
30 ημ. η άδεια οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
30 ημ.
103 §§ 1, 2
Παράλειψη από οδηγό να φέρει τη νόμιμη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, το αποδεικτικό ασφάλισης, την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και κατά περίπτωση την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η Συμφωνία ADR του ν. 1741/1987 (Α΄ 225) όπως ισχύει, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, τη βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου, τη βεβαίωση περιοριστή
30,00 €
Για την έλλειψη καθενός από τα παραπάνω έγγραφα
Μη αναγραφή ταχύτητας στο σχετικό αυτοκόλλητο σήμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση, ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα καθώς και με Οδηγός ποδηλάτου και Ε.Π.Η.Ο. από δώδεκα (12) ετών και άνω ο οποίος δεν φέρει όταν οδηγεί οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου
30,00 €
104 §§ 1, 2
Μη χρήση βοηθητικών οργάνων που αναγράφονται στην άδεια οδήγησης του οδηγού
150,00 €
105 §§ 1, 3
Μη τοποθέτηση ειδικού σήματος νέων οδηγών για 1 έτος
30,00 €
Λοιπές παραβάσεις
Άρθρο Κ.Ο.Κ.
Παράβαση
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σ.Ε.Σ.Ο.
5
Κυκλοφορία μεταφορικών ή άλλων χρήσεων μέσων, που δεν αναφέρονται ρητά στις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
150,00 €
Αν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης (όπου προβλέπεται) δεν είναι δυνατή τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που αφαιρούνται επιστρέφονται στον κάτοχο με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης
6
Μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των τροχονόμων
150,00 €
20 ημ.
7§11
Παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-1 (Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας)
350,00 €
30 ημ.
Παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας) και Ρ-29(απαγόρευση αναστροφής)
350,00 €(αν επέλθει τροχαίο 700€ ή 290Α)
30 ημ.(αν επέλθει τροχαίο 60 μέρες)
Παραβίαση πινακίδας Ρ-3, Ρ-4, Ρ-34, Ρ-35, Ρ-69, Ρ-75, ή τον συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες
30,00 €
Παραβίαση πινακίδας Ρ-5, Ρ-6, Ρ-32, Ρ-39, Ρ-40, Ρ-41, Ρ-42, Ρ-43, Ρ-47, Ρ-48, Ρ-49, Ρ-50, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-51α, Ρ-51δ, Ρ-52α, Ρ-52δ, Ρ-52, Ρ-53, Ρ-57, Ρ-59, Ρ-60, Ρ-63, Ρ-70 ή τον συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες
30,00 €
10 ημ.
τις πινακίδες Ρ-7, Ρ-8, Ρ-9, Ρ-10, Ρ-11, Ρ-12, Ρ-13, Ρ-14, Ρ-18, Ρ-19, Ρ-20, Ρ-21, Ρ-22, Ρ-23, Ρ-24, Ρ-25, Ρ-26, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-45, Ρ-46, Ρ-64, Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74α, Ρ-74δ, ή τον συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες
150,00€
20 ημ.
Παραβίαση πινακίδας Ρ-15, Ρ-16, Ρ-17 ή τον συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες
150,00€
Παραβίαση πινακίδας Ρ-33, Ρ-54, Ρ-55, Ρ-56, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-66α, Ρ-67, Ρ-67α, Ρ-76 ή τον συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες
30,00 €
40 ημ. εξαιρούνται από την επιβολή του διοικητικού μέτρου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης οι οδηγοί
επιβατικών δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ)
Παραβίαση πινακίδας Ρ-71, Ρ-72 ή τον συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες
150,00€
60 ημ.
Παραβίαση πινακίδας Ρ-36, Ρ-37, Ρ-38, Ρ-44, Ρ-58, Ρ-61, Ρ-62, Ρ-68, Ρ-68α, Ρ-77
Χωρίς κύρωση
8 § 8 περ. α΄, β΄, γ΄,στ, η´
Στάθμευση σε πλευρά οδού που έχει διαγραμμιστεί με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ)
150,00 €
20 ημ. + Αν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης (όπου προβλέπεται) δεν είναι δυνατή τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που αφαιρούνται επιστρέφονται στον κάτοχο με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης
- Παραβίαση μιας ή δύο συνεχών γραμμών κατά μήκος
- Παραβίαση διπλών διακεκομμένων γραμμών κατά μήκος
- Παραβίαση μιας συνεχούς με άλλη παράπλευρα διακεκομμένη
Παραβίαση μιας διακεκομμένης γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας
8 § 8 περ. δ΄, 10
Κίνηση πάνω σε κατά μήκος διαγραμμίσεις (ιππαστί)
30,00 €
10 ημ.
Αν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης (όπου προβλέπεται) δεν είναι δυνατή τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που αφαιρούνται επιστρέφονται στον κάτοχο με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης
8 § 8 περ. ε΄, 10
Υπέρβαση συνεχούς γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής διακοπής πορείας
8 § 8 περ. ζ΄, 10
Είσοδος σε περιοχή οδοστρώματος η οποία προσδιορίζεται με παράλληλες λοξές λωρίδες και πλαισιώνεται με συνεχή γραμμή
8 § 8 περ. θ΄, 10
Στάση ή στάθμευση ή μη συμμόρφωση με περιορισμούς που υποδεικνύονται με άλλα μέσα, κατά περίπτωση επί της πλευράς του οδοστρώματος, η οποία έχει τη συνεχή ή διακεκομμένη κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο ή το άκρο του οδοστρώματος
8 § 8 περ. ι΄,10
Κίνηση σε λωρίδα κυκλοφορίας η οποία έχει πινακίδες σήμανσης ή λέξεις επί του οδοστρώματος ως π.χ. λεωφορεία, ταξί κ.λπ.
30,00 €
40 ημ. εξαιρούνται από την επιβολή του διοικητικού μέτρου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης οι οδηγοί
επιβατικών δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ)
8 § 8 περ. ια΄, 10
Μη συμμόρφωση με την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη επιλογής (οριζόντια), αν κινούνται σε λωρίδα κυκλοφορίας προδιαλογής
30,00 €
10 ημ.
Άρθρο Κ.Ο.Κ.
Παράβαση
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σ.Ε.Σ.Ο.
8 § 8 περ. ιβ΄, 10
Είσοδος σε περιοχή οδοστρώματος η οποία έχει σημανθεί με πλέγμα κίτρινων γραμμών (παραλληλόγραμμα)
30,00 €
10 ημ.
Αν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης (όπου προβλέπεται) δεν είναι δυνατή τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος που αφαιρούνται επιστρέφονται στον κάτοχο με την προσκόμιση της άδειας οδήγησης
8 § 8 περ. ιγ΄, 10
Διάβαση σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας των διακεκομμένων κατά μήκος γραμμών, εκτός της περίπτωσης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας
30,00 €
10 ημ.
8 § 9
Αν τα άκρα του οδοστρώματος διαγραμμίζονται μέσω φώτων ή αντανακλαστικών στοιχείων, τα φώτα ή αντανακλαστικά στοιχεία είναι:α) είτε όλα λευκού ή ανοιχτού κίτρινου χρώματος,β) είτε λευκού ή κίτρινου χρώματος προς διαγράμμιση του αντίθετου προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρου του οδοστρώματος και ερυθρού ή σκούρου κίτρινου χρώματος προς διαγράμμιση του αντίστοιχου προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρου του οδοστρώματος.Η χάραξη και η σχεδίαση των διαγραμμίσεων των οδών εκτελείται με βάση τις προδιαγραφές διαγραμμίσεων οδών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
350,00€
9§ 1β,ε,η,ι, 3
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη(ποδηλάτου 150€ άρθρο 10)
700,00 €(υποτροπή 2η φορά σε 5 χρόνια 1.000 ευρώ και 180 ημέρες, 3η φορά σε 5 χρονια από την προηγούμενη 2.000 ευρω και 4 χρόνια αφαίρεση)
η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
60 ημ.
.
9§ 1, 3
Παραβίαση κίτρινου και πράσινου σηματοδότη(ποδηλάτου 30€ άρθρο 10)
30,00 €
11 §§ 1, 3
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη πεζών
30,00 €
13§4
Οι παραβάσεις της παράλειψης τοποθέτησης και
συντήρησης των ανωτέρω μέσων σήμανσης, της πλημμελούς τοποθέτησης και της παράλειψης αφαίρεσής
τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του παρόντος
1.500,00€ + φυλάκιση έως 12 μήνες
14 § 8, 9, 10
Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, χάραξη διαγραμμίσεων και εγκατάσταση σηματοδοτών από μη αρμόδιο
1.500,00€ + φυλάκιση έως 12 μήνες
Εγκατάσταση πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης, συσκευής με δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια της κυκλοφορίας
15 § 1, 2, 3, 9
Παράνομες διαφημιστικές πράξεις
Φυλάκιση έως 1 έτος και χρηματική ποινή έως 10.000€
16 § 1, 11
Όποιο χρησιμοποιεί το οδικό δίκτυο πρέπε:
-ι να αποφεύγει οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία ενδεχομένως
προκαλεί κίνδυνο ή εμπόδια στην κυκλοφορία, εκθέτει
σε κίνδυνο πρόσωπα ή ζώα ή προκαλεί ζημιές σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίε
- Οι οδηγοί υποχρεούνται να
οδηγούν με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά,
τους υπερήλικες, τα άτομα με αναπηρία και γενικώς στα
πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια κα
-ι να μην προκαλούν γενικά με τη συμπεριφορά τους τρόμο, ανησυχία
ή παρενόχληση στους λοιπούς χρήστες των οδών, τους
παρόδιους ή τους κατοικούντες πλησίον αυτών
150,00 €
16 § 4, 11
Αν οι χρήστες των οδών δεν μπορούν να αποφύγουν τη δημιουργία εμποδίου ή κινδύνου, υποχρεούνται να λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα για την απομάκρυνση ή αποτροπή αυτού και αν δεν μπορούν οφείλουν να ειδοποιούν τους λοιπούς χρήστες της οδού για την ύπαρξη ταυ εμποδίου ή του κινδύνου.Αυτοί που επιθυμούν για εύλογη αιτία να καταλάβουν για λίγο μέρος του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος (μεταφορές, επιβίβαση, αποβίβαση κ.λπ.),οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη και ασφαλήκυκλοφορία πεζών και οχημάτων
16 § 5, 11
Μη χρήση ζώνης από συνεπιβάτη(επιβάλλεται στον συνεπιβάτη)
16 § 2,6 11
Απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψή οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης στις οδούς, εφόσον παρακωλύει έστω και κατ` ελάχιστο την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, ως και τη στάθμευση των οχημάτων και μη χρήση κράνος από επιβάτη (επιβάλλεται στον επιβάτη)
350,00 €
16 § 3,7,11
- Μη ευγενής συμπεριφορά στους άλλους οδηγούς, επιβάτες ή πεζούς
. Οι οδηγοί των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) της περ. 19 του άρθρου 4 και οι οδηγοί των μέσων μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των τουριστικών οχημάτων, οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους επιβάτες
150,00 €
150,00 €
40 ημ.
40 ημ.
Απόρριψη από το όχημα οποιουδήποτε αντικειμένου, έστω και αν από αυτό δεν καθίσταται επικίνδυνη ούτε παρακωλύεται η κυκλοφορία ή κάθε αντικειμένου ή ουσίας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να ρυπάνει το περιβάλλον
16 § 5, 11
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας
350,00 €
30 ημ.
16 § 6, 11
Μη χρήση προστατευτικού κράνους (πλην Ε.Π.Η.Ο που είναι 30,00€ Άρθρο 40§9.)
16 § 9, 11
Η εκατέρωθεν του οδοστρώματος των αυτοκινητοδρόμων, στάθμευση οχημάτων και η εγκατάσταση υπαίθριων μικροκαταστημάτων ή κινητών και ακίνητων καντινών για την πώληση διαφόρων ειδών.
16 § 8, 11
Αυτοσχέδιοι αγώνες, επίδειξη ικανότητας για εντυπωσιασμό και ανταγωνισμό
350,00 €
30 ημ.
16 § 9, 11
Απαγορεύεται η οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση
αυτοσχέδιων αγώνων.
2.000€
1 έτος η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
17 § 1
Κάθε κινούμενο όχημα ή συνδυασμός οχημάτων επιβάλλεται να έχει οδηγό.
30,00€
17 § 2α
Ο οδηγός επιβάλλεται να έχει την κατά τις σχετικές
διατάξεις προβλεπόμενη άδεια οδήγησης και την αναγκαία σωματική και διανοητική ικανότητα και να βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για να οδηγε
150,00€
40 ημ.
17 § 2
Οδηγος που δεν έχει πληήρη ελευθερία κινήσεων ή απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ενσύρματα ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα ή άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές, καθώς και τηλεόραση ή άλλη φορητή ηλεκτρονική συσκευή με οθόνη αφής, που λειτουργεί ως τέτοια. Η εν κινήσει χρήση κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής για βιντεοσκόπηση ή ζωντανή μετάδοση από τη θέση του οδηγού απαγορεύεται, εκτός αν το κινητό ή η συσκευή έχουν τοποθετηθεί σε ειδική θέση. Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών τηλεπικοινωνίας, όπως φορητών ηλεκτρονικών συσκευών με τη μορφή ρολογιού χειρός, επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή γιαλειτουργία εφαρμογών πλοήγησης ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας
350,00€
30 ημ.
17 § 2 εδ. στ
Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών τηλεπικοινωνίας, όπως φορητών ηλεκτρονικών συσκευών με τη μορφή ρολογιού χειρός, επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή γιαλειτουργία εφαρμογών πλοήγησης ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας ΑΝ ΕΊΧΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑν ο οδηγός γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος, με το οποίο επήλθε βαριά σωματική βλάβη ή σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις ή θάνατος ή θάνατοι μεγάλου αριθμού ανθρώπων επιβάλλονται οι ποινές
350,00€ + 290Α ΠΚ
30 ημ.
17 § 3
Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και μοτοποδηλάτου έχει, κατά τις σχετικές διατάξεις, τις αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα για να οδηγεί. Τις αυτές αναγκαίες γνώσεις πρέπει να έχει και ο εκπαιδευόμενος οδηγός, όταν οδηγεί
30,00€
10 ημ.
17 § 5εδ. α
Οι οδηγοί λεωφορείων, επιβατηγών δημόσιας χρήσης, εκμισθούμενων επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό και φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται να οδηγούν πέραν των χρονικών ορίων τα οποία καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις
150,00€
17 § 5εδ. β
Οι κάτοχοι των επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) της περ. 19 του άρθρου 4, καθώς και οι κάτοχοι των μέσων μαζικής μεταφοράς και των τουριστικών οχημάτων, φροντίζουν για την ύπαρξη μέτρων παθητικής ασφάλειας των επιβατών
350,00€
17 § 5εδ. γ
Οι οδηγοί οφείλουν να οδηγούν με σύνεση, ώστε να είναι απόλυτα ασφαλής η μεταφορά των επιβατών
30,00€
40 ημ.
17 § 5εδ. α
Οδήγηση πέραν του ωραρίου από οδηγούς φορτηγών οχημάτων.
Σχετικοί νόμοι και αποφάσεις(Ν.3446/06)
18
Παραβάσεις σχετικά με την οδήγηση ζώων
150,00 €
19§1, 3 + 106
Εκπομπή θορύβων, ρύπων κ.λπ. πέραν των επιτρεπομένων ορίων
350,00 €
70 ημ.
30 ημ.
Αφαίρεση μέχρι προσκόμισης από τον παραβάτη σημειώματος αρμόδιας
Υπηρεσίας Συγκοινωνιών
19 § 4
Παρενόχληση λοιπών χρηστών με πρόκληση θορύβων (ηχοσυστήματα)
350,00 €
70 ημ.
19 § 4
Παρενόχληση άλλων χρηστών της οδού, κατοίκων παροδίων κ.λπ. με σκόνη, καπνό, ρήψη υγρών κ.λπ.
20 § 1,2,3, 8
- Να μην οδηγεί το όχημά του πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και αν ακόμη
ολόκληρο το οδόστρωμα είναι ελεύθερο
. Ο οδηγός, με εξαίρεση την περίπτωση απόλυτης
ανάγκης, κινείται αποκλειστικά στις καθορισμένες για
την κατηγορία του οχήματός του ειδικές οδούς, οδοστρώματα και λωρίδες κυκλοφορίας, όπου υφίστανται
τέτοιες
σε οδοστρώματα που
είναι χωρισμένα σε δύο (2) ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, κατά κατεύθυνση με κατά μήκος διαγραμμίσεις, οι οδηγοί οχημάτων οδηγούν αυτά μέσα στα όρια
μιας λωρίδας και κατά το δυνατόν στο μέσο αυτής
30,00€
10 ημ.
20 § 2, 8
Κίνηση βαρέων οχημάτων (φορτηγά, λεωφορεία κ.λπ.) στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας
Ο οδηγός απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε οδόστρωμα που προορίζεται για την αντίθετη προς την κατεύθυνσή του κυκλοφορία, καθώς και σε πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, νησίδες ασφαλείας και διαχωριστικές νησίδες ή ειδικά ερείσματα, τα οποία προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, εκτός από περιπτώσεις απολύτου ανάγκης ή όταν ειδικές ρυθμίσεις το επιτρέπουν
350,00 €
70ημ.
21§ 3 περ.
α΄, β΄, ε΄, στ΄, ζ΄, 4, 11
Αντικανονικό προσπέρασμα:
700,00 €
30 ημ.
η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
- Όταν όπισθεν κινούμενος άρχισε το προσπέρασμα
- Όταν προπορευόμενος προτίθεται να προσπεράσει
- Αμέσως προ ή επί ισοπέδου σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα
- Αμέσως προ ή σε διάβαση πεζών
- Σε σήραγγες με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση
- Σε οδόστρωμα διπλής κατεύθυνσης σε στροφή με ανεπαρκή ορατότητα
21 § 1-3 και
. - Ο οδηγός επιτρέπεται να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνο εφόσον μπορεί να το κάνει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και εφόσον
προειδοποιήσει έγκαιρα γι’ αυτό
- Η προσπέραση επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα
αριστερά. Κατ’ εξαίρεση, η προσπέραση επιτρέπεται από
τα δεξιά αν ο προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα
ότι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει
το όχημα ή τα ζώα του προς την πλευρά αυτή
Η προσπέραση απαγορεύεται γενικά στις εξής περιπτώσεις:
γ) όταν η λωρίδα κυκλοφορίας, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο οδηγός κατά την προσπέραση, δεν είναι
ελεύθερη σε αρκετή απόσταση μπροστά του, με τρόπο
ώστε, λαμβανομένης υπόψη της διαφοράς ταχύτητας
του οχήματός του, κατά τον χρόνο της προσπέρασης,
και εκείνη των οχημάτων, τα οποία προτίθεται να προσπεράσει, να μην εκθέσει σε κίνδυνο ή παρεμποδίσει
τους ερχόμενους αντίθετα,
δ) αμέσως προ ή επί μη κυκλικού ισόπεδου οδικού
κόμβου, εκτός αν:
δα) επιτρέπεται η προσπέραση προς τα δεξιά, κατά
την περίπτωση της παρ. 2,
δβ) η οδός, στην οποία γίνεται η προσπέραση, έχει
προτεραιότητα,
δγ) η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμο ή με φωτεινούς σηματοδότες και
δδ) το όχημα το οποίο προσπερνάται είναι ποδήλατο,
μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα χωρίς καλάθι,
ζ) μέσα στις σήραγγες με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας
ανά κατεύθυνση,
η) όταν σχολικό λεωφορείο έχει σταματήσει σε οδόστρωμα με μία (1) ή δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και έχει αναμμένα τα φώτα
έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση μαθητών.
Ο οδηγός κατά την προσπέραση αφήνει στο όχημα
το οποίο προσπερνά αρκετό χώρο παραπλεύρως.
6. Ο οδηγός μετά την προσπέραση επαναφέρει το όχημά του πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος,
χωρίς να θέσει σε κίνδυνο αυτούς που προσπερνάΟδηγός που αντιλαμβάνεται ότι άλλος οδηγός προτίθεται να τον προσπεράσει, υποχρεούται να κινείται
πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και να μην
επιταχύνει την κίνησή του. Ο οδηγός βραδέως κινούμενου ή ογκώδους οχήματος, του οποίου δεν είναι ευχερής
και ασφαλής η προσπέραση, λόγω της στενότητας ή της
κατάστασης του οδοστρώματος, σε συνδυασμό με την
πυκνότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας, υποχρεούται να μειώνει την ταχύτητά του και να πλησιάζει
κατά το δυνατόν, στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος,
για να διευκολύνει την προσπέραση από οχήματα που
ακολουθούν.
) Σε μονόδρομους και οδούς διπλής κατεύθυνσης,
που υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας, κατά κατεύθυνση, μέσα σε κατοικημένες περιοχές
και τρεις (3) εκτός αυτών, διαχωριζόμενες με κατά μήκος
διαγραμμίσεις, επιτρέπεται η κυκλοφορία σε παράλληλες σειρές (στοίχους).
γ) Στην περ. α, ο προβλεπόμενος τρόπος οδήγησης δεν
θεωρείται ότι αποτελεί προσπέραση κατά την έννοια του
παρόντος και εφαρμόζεται η περ. στ) της παρ. 3
150,00 €
20 ημ.
.
22
Παραβάσεις σχετικά με αντίθετα κινούμενο όχημα
30,00 €
23 § 5, 10
Συναγωνισμός οδηγών οχημάτων στην ταχύτητα
2000,00 €
1 έτος
η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
Άρθρο Κ.Ο.Κ.
Παράβαση
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σ.Ε.Σ.Ο.
27 §1, 2, 4
Παραβάσεις ως προς την αλλαγή κατεύθυνσης(παράγραφος 3 Αν ο οδηγός κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης, πρόκειται να διασχίσει ειδική λωρίδα που προορίζεται για
την κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ποδηλάτων
ή μοτοποδηλάτων, παραχωρεί προτεραιότητα σε αυτά 30€ και 30 μέρες αφαίρεση το δίπλωμα)
30,00 €
10 ημ.
28 §1, 2
Παράνομη επιβράδυνση
30,00 €
29 §1, 4
Μη διευκόλυνση οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών
30,00 €
40 ημ.
30 § 1-6
Ο οδηγός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κόμβο καταβάλλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκαλέσει επί του κόμβου κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματός του, ώστε να μπορεί να διακόψει την πορεία αυτού, για να διέλθουν τα οχήματα που έχουν προτεραιότητα.
2. Ο οδηγός απαγορεύεται να εισέρχεται στον κόμβο, έστω και αν οι τυχόν υπάρχοντες φωτεινοί σηματοδότες το επιτρέπουν, όταν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε να ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραμείνει στη διασταύρωση.
3. Ο οδηγός που έχει εισέλθει στον κόμβο όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, μπορεί να εξέλθει αυτού και πριν δοθεί το σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει, αν δεν παρεμποδίζεται εκ τούτου η διέλευσητων λοιπών οχημάτων που χρησιμοποιούν την οδό και κινούνται προς την ανοικτή κατεύθυνση.
4. Στους κόμβους, η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση.
5. Στους κόμβους χωρίς τέτοια σήμανση, η προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν που έρχεται από τα δεξιά. Κατ’ εξαίρεση: α) Αυτοί που κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδρομους, εθνικές οδούς και οδούς ταχείας κυκλοφορίας έχουν προτεραιότητα. β) Αυτοί που εισέρχονται σε οδό από πεζόδρομο, χωματόδρομο, μονοπάτια, παρόδιο ιδιοκτησία, χώρο στάθμευσης και σταθμούς ανεφοδιασμού και εξυπηρέτησης παραχωρούν προτεραιότητα σε αυτούς που κινούνται στην οδό. γ) Αυτοί που εκκινούν ή κινούνται προς τα πίσω, όπου αυτό επιτρέπεται, παραχωρούν προτεραιότητα. δ) Τα τροχιοδρομικά οχήματα έχουν προτεραιότητα( 350€ και 70 ημέρες) ε) Τα σιδηροδρομικά οχήματα έχουν προτεραιότητα(1.200€ και 60 ημ και 291 ΠΚ). 6. Οι ενδείξεις των φωτεινών σηματοδοτών κυκλοφορίας υπερισχύουν των ενδείξεων των πινακίδων σήμανσης, οι οποίες καθορίζουν την προτεραιότητα.
350,00 €
30 ημ.
31 § 1 περ. α΄, ε΄, στ΄, 2
1. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς καταβάλλουν
ιδιαίτερη προσοχή, όταν πλησιάζουν ή διασχίζουν σιδηροδρομικές διαβάσεις, και τηρούν τους εξής κανόνες:
α) Ο οδηγός οχήματος μειώνει την ταχύτητα του οχήματός του προ των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου Κ-31
έως Κ-35.
ε) Αυτός που διασχίζει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κινείται χωρίς καθυστέρηση.
στ) Ο οδηγός δεν εισέρχεται σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι
δεν θα υποχρεωθεί να ακινητοποιηθεί πάνω σε αυτή. Σε
περίπτωση αναγκαστικής ακινητοποίησης του οχήματος
πάνω στις σιδηροτροχιές, κατά τον χρόνο που διέρχεται
την ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, ο οδηγός και οι
λοιποί χρήστες της οδού πλησίον της διάβασης το μετακινούν και, αν δεν μπορούν, ειδοποιούν αμέσως και με
κάθε τρόπο τους μηχανοδηγούς των σιδηροδρομικών
30,00 €
10 ημ.
31 § 1 περ. β΄, γ΄, δ΄, 2
1. Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς καταβάλλουν
ιδιαίτερη προσοχή, όταν πλησιάζουν ή διασχίζουν σιδηροδρομικές διαβάσεις, και τηρούν τους εξής κανόνες:
.
β) Προ ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, χωρίς
λειτουργούντα κινητά φράγματα ή λειτουργούσα φωτεινή σηματοδότηση, που επισημαίνεται με πινακίδες
υποχρεωτικής διακοπής πορείας Ρ-2 και πλησίον σιδηροδρομικής διάβασης με πινακίδα Κ-36 ή Κ-37, ο οδηγός
διακόπτει την πορεία του στην ειδική προς τούτο γραμμή
ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια, στη θέση που
βρίσκονται οι πινακίδες και δεν εκκινεί, αν δεν βεβαιωθεί
ότι δεν πλησιάζει σιδηροδρομικός συρμός.
γ) Προ ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, που επισημαίνεται με φωτεινή σηματοδότηση, με κινητά φράγματα που λειτουργούν αυτόματα, ο χρήστης της οδού,
μπροστά από ερυθρό φως που αναβοσβήνει ή μπροστά
από δύο (2) τέτοια φώτα τα οποία αναβοσβήνουν διαδοχικά, διακόπτει την πορεία προ της ειδικής γραμμής
ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, προ του σηματοδότη. Την ίδια
υποχρέωση έχει και στην περίπτωση ηχητικού σήματος
που εκπέμπει συσκευή εγκατεστημένη στη διάβαση.
.
ε) Αυτός που διασχίζει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κινείται χωρίς καθυστέρηση.
1.200,00€ + 291 ΠΚ
60 ημ.
η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
33 § 1, 11
Κυκλοφορία πεζών, εφίππων, ζώων, ποδηλάτων, ζωηλάτων οχημάτων και οχημάτων (πλην μοτοποδηλάτων) που εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο και οδό ταχείας κυκλοφορίας
150,00 €
20 ημ.
33 § 1, 11
Κυκλοφορία μοτοποδηλάτων που εκ κατασκευής ή εξ άλλης αιτίας δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο και οδό ταχείας κυκλοφορίας
150,00 €
20 ημ.
33 § 2, 8, 11
Αναστροφή – οπισθοπορεία σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες ( αν προκληθεί τροχαίο τότε 700€ και 60 ημ., αν εχω τραυματισμο τότε παει με 290Α)
350,00€
30 ημ,
Αναστροφή – οπισθοπορεία – οδήγηση στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα σε σήραγγες
33 § 4, 11
Κίνηση βαρέων οχημάτων στην αριστερή λωρίδα αυτoκινητόδρoμoυή oδoύ ταχείας κυκλoφoρίας τριών ή περισσότερων λωρίδων κυκλoφoρίας
33 § 9, 11
Κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)
150,00€
30 ημ.
33 § 10, 11
Μη καταβολή τέλους διοδίου
150,00 €
34 § 1, 2
Αντικανονικό άνοιγμα θυρών οχήματος
30,00 €
36 § 1, 16
Υπέρβαρο φορτωμένο όχημα
150,00 €
20 ημ.
36 § 2, 16
Επικίνδυνα φορτωμένο όχημα
36 § 6, 16
Για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων χρησιμοποιούνται κατάλληλα κλειδιά (κλείστρα)
ενσωματωμένα στο όχημα, που στερεώνουν και ασφαλίζουν όλα τα αντίστοιχα σημεία του
εμπορευματοκιβωτίου
350,00€
30 ημ.
30 ημ.
37 § 2 παρ.α΄, 4
Μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών (πλην μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών)
30,00 €
10 ημ.
37 § 2 παρ.α΄, 4
Μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες
30,00 €
10 ημ.
.
37 § 3, 4
Παράλειψη οδηγού για ασφάλεια συνεπιβατών του (μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους)
Μη μέριμνα για:
Ζώνη 150 €
Κράνος 350 €
20 ημ.
30 ημ.
37 § 2 β’,γ’
β) Η κατάληψη θέσης παραπλεύρως του οδηγού, από παιδιά ηλικίας μικρότερης των δώδεκα (12) ετών, εφόσον δεν συγκροτούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκρότησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους, ως και από περισσότερα πρόσωπα από όσα επιτρέπεται στη θέση αυτή. γ) Η μεταφορά ανηλίκων έως πέντε (5) ετών με μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, εφόσον δε συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους.
350,00€
30 ημ.
Άρθρο Κ.Ο.Κ.
Παράβαση
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Σ.Ε.Σ.Ο.
85 § 2, 3, 4, 5,
6, 7, 10, 14 έως 16, 18 έως 25 και 27
2. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα τρίτροχα οχήματα, οι μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα είναι εφοδιασμένα με έναν (1) τουλάχιστον καθρέπτη, τοποθετημένο σε θέση η οποία εξασφαλίζει την ορατότητα της οδού πίσω από το όχημα.
3. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργου, τα οποία κινούνται στις οδούς είναι εφοδιασμένα με ένα (1) τουλάχιστον ηχητικό όργανο προειδοποίησης ικανής έντασης, τα τρίτροχα οχήματα, οι μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα με όμοιο όργανο μικρότερης έντασης. Ο ήχος, ο οποίος εκπέμπεται από το ηχητικό όργανο, είναι συνεχής, του αυτού τόνου και όχι διαπεραστικός. Τα επιβατηγά οχήματα, αντί για εφεδρικό τροχό, δύνανται να είναι εφοδιασμένα με κιβώτιο επισκευής ελαστικού ή με ειδικά συστήματα συνέχισης οδήγησης.
4. Τα οχήματα άμεσης ανάγκης, τα έχοντα προτεραιότητα και τα οχήματα δημόσιας μαζικής μεταφοράς επιβατών, μπορούν να είναι εφοδιασμένα και να χρησιμοποιούν άλλα ηχητικά όργανα, διαφόρων ήχων.
5. Η χρήση σαλπίγγων εναλλασσόμενου ήχου, σειρήνων, σφυρικτών και άλλων παρόμοιων συσκευών απαγορεύεται, εκτός των οχημάτων της παρ. 4.
6. Τα ποδήλατα, εκτός από αυτά που χρησιμοποιούνται σε αθλητικούς αγώνες, είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι.
7. Τα Ε.Π.Η.Ο. είναι εφοδιασμένα με: α) συσκευή ηχητικής προειδοποίησης, β) σύστημα πρόωσης που εφαρμόζεται στον εμπρόσθιο ή στους εμπρόσθιους και στον οπίσθιο ή στους οπίσθιους τροχούς, εφόσον υφίστανται. Σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης ή βλάβης του συστήματος πρόωσης, το Ε.Π.Η.Ο. δεν επιταχύνει ή επιβραδύνει απότομα.
10. Τα φορτηγά όλων των κατηγοριών, τα λεωφορεία
και τα ρυμουλκούμενα φέρουν στους τροχούς του οπίσθιου τελευταίου άξονα λασπωτήρες
14. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα είναι εφοδιασμένα με σύστημα ανάρτησης των τροχών,
το οποίο εξασφαλίζει την ελαστική σύνδεση του αμαξώματος του οχήματος με αυτούς και την απόσβεση των
ταλαντώσεων.
15. Αυτοκίνητο όχημα, το οποίο μπορεί να υπερβεί
την ταχύτητα των σαράντα (40) χιλιομέτρων την ώρα,
σε ευθεία οριζόντια οδό, είναι εφοδιασμένο με μετρητή
ταχύτητας (ταχόμετρο) που να λειτουργεί σωστά.
16. Τα μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός από τις δίτροχες
μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι, τα τρίτροχα μοτοποδήλατα
και τα ρυμουλκούμενα, είναι εφοδιασμένα με την πινακίδα ή την ειδική συσκευή επισήμανσης
18. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα,
μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους μεγαλύτερου των τριών χιλιάδων πεντακοσίων χιλιόγραμμων (3.500 χλγρ.),
είναι εφοδιασμένα με κατάλληλες σφήνες αναστολής
κύλισης (τάκοι).
19. Τα ζωήλατα οχήματα, μέγιστου επιτρεπόμενου
βάρους μέχρι τριών χιλιάδων χιλιόγραμμων (3.000
χλγρ.), μπορούν να φέρουν μεταλλική στεφάνη στους
τροχούς, το πλάτος της οποίας δεν επιτρέπεται να είναι
μικρότερο των πέντε εκατοστών (0,05 μ.). Η στεφάνη
αυτή είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς προεξοχές,
γωνίες ή διακοπές και δεν στερεώνεται στους τροχούς
με καρφιά των οποίων η κεφαλή εξέχει της επιφάνειας
της στεφάνης.
20. Τα μηχανήματα έργου και τα αγροτικά μηχανήματα, τα οποία δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα
μεγαλύτερη από σαράντα (40) χιλιόμετρα την ώρα σε
ευθεία οριζόντια οδό, φέρουν, για την αναγνώρισή τους,
στην πίσω πλευρά, ειδική μεταλλική τριγωνική πινακίδα,
της οποίας το περίγραμμα φέρει αντανακλαστικό υλικό
ερυθρού χρώματος, η δε υπόλοιπη επιφάνεια φθορίζον
υλικό επίσης ερυθρού χρώματος.
21. Τα οχήματα, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους επτά
χιλιάδων πεντακοσίων χιλιόγραμμων (7.500 χλγρ.) και
άνω και τα ρυμουλκούμενα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους τριών χιλιάδων χιλιόγραμμων (3.000
χλγρ.) και άνω, φέρουν, για την αναγνώρισή τους, στην
οπίσθια πλευρά τους, μία (1) ή δύο (2) μεταλλικές πινακίδες, οι οποίες έχουν εναλλασσόμενες λοξές λωρίδες με
φθορίζον υλικό ερυθρού χρώματος και αντανακλαστικό
υλικό κίτρινου χρώματος
22. Τα οχήματα ή οι συνδυασμοί οχημάτων μήκους
δεκατριών (13) μέτρων και άνω, φέρουν, για την αναγνώρισή τους, στην οπίσθια πλευρά τους, μία (1) ή δύο (2)
πινακίδες, των οποίων η επιφάνεια καλύπτεται με φθορίζον υλικό χρώματος ερυθρού και αντανακλαστικό υλικό
χρώματος κίτρινου και επί των οποίων αναγράφονται
ειδικά σύμβολα.
23. Τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα φέρουν αναγνωριστικές της επικινδυνότητας
του φορτίου πινακίδες και ειδικά σήματα, σύμφωνα με
τις ισχύουσες για τις μεταφορές αυτές διατάξεις.
30,00 €
30,00 €
85 § 12, 27
Στέρηση αποτελεσματικού σιγαστήρα
150,00 €
40 ημ.
85 §§ 13, 27
Οι τροχοί των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκούμενων, των μοτοποδηλότων και των ποδηλάτων επιβάλλεται να φέρουν ελαστικό με ή χωρίς αεροθάλαμο ή άλλα ελαστικά ανάλογης αποτελεσματικότητας που να είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφάλειας και η πρόσφυση, ακόμη και επί υγρού οδοστρώματος.
150,00€ (τρίτροχο όχημα, μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο, επιβατηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης ή φορτηγό όχημα έως και τρεισήμισι (3,5) τόνους)
20 ημ.
20 ημ.
350,00€(φορτηγό όχημα άνω των τρεισήμισι (3,5) τόνων, λεωφορείο, αγροτικό μηχάνημα ή μηχάνημα έργων)
30 ημ.
30 ημ.
85 §§ 17, 27
Στέρηση ζωνών ασφαλείας σε επιβατηγά οχήματα και φορτηγά μ.ε.β. μέχρι 3.500 χλγρ.
150,00 €
86
Κακή λειτουργία των συστημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο., καθώς και προεξοχή αντικειμένων από τα οχήματα
30,00 €
87 §§ 1, 4
Αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού χωρίς δήλωση μετά 15 ημέρες
30,00 €
89 § 3, 4
Κάτοχος οχήματος των κατηγοριών του παρόντος, ο οποίος παραποιεί ή εξαφανίζει
τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία αναγνώρισης του
οχήματος, καθώς και αυτόν που ενεργεί την παραποίηση ή αλλοίωση
350,00€+Πλημμέλημα
30 ημ.
30 ημ.
89 §§ 4, 6
Αντικατάσταση ή επιδιόρθωση τμήματος του αμαξώματος ή του κινητήρα που επιφέρει μερική ή ολική εξαφάνιση ή αλλοίωση του τύπου και του αριθμού πλαισίου χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία
350,00€+Πλημμέλημα
30 ημ.
30 ημ.
90
Στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων λοιπών οχημάτων
150,00 €(ιδιοκτήτης)
Εντός 10 ημερών 45,00€ και επιστρέφονται η άδεια οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας.
20 ημ.(οδηγός)
20 ημ.(ιδιοκτήτης)
90
Στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων επιβατικού δημοσίας χρήσης, ασθενοφόρου, φορτηγού και ρυμουλκούμενου άνω των τρεισήμισι (3,5) τόνων και λεωφορείου
350,00€(ιδιοκτήτης)
30 ημ.(οδηγός)
30 ημ.(ιδιοκτήτης)
91 § 3
Κυκλοφορία μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς απογραφή και ταξινόμηση (πλην φορτηγών)
350,00 €
30 ημ.
Αφαιρείται μέχρι της απογραφής
92 § 4
θέτει σε κυκλοφορία,
καθώς και αυτόν που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο από αυτό, καθώς και τρίτροχο όχημα ή
μοτοσικλέτα, που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας ή του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί
700,00€
30 ημ.
η άδεια
οδήγησης επιστρέφεται μετά από την παρέλευση του
χρόνου αφαίρεσής της, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής των διοικητικών προστίμων άρθρο 106
30 ημ.
Εφόσον αυτά υπάρχουν και έχουν αφαιρεθεί, το χρονικό διάστημα αφαίρεσής τους προστίθεται στο ήδη επιβαλλόμενο χρονικό διάστημα αφαίρεσής τους
92 § 4
Στέρηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων αγροτικού μηχανήματος, μηχανήματος έργων ή που έχει αφαιρεθεί
700,00€
30 ημ.
92 § 4
Στέρηση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου ή που έχει αφαιρεθεί
700,00€
30 ημ.
93
Μεταβολή κύριων χαρακτηριστικών της άδειας κυκλοφορίας ή αλλαγή κατόχου οχήματος (πλην φορτηγών)
350,00€
30 ημ.
Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οι οποίες επιστρέφονται μετά από την έκδοση νέας άδειας
94 § 3
Κατασκευή πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας από άλλον πλην του οριζόμενου
350,00€
30 ημ.
30 ημ.
94 § 3
Χρήση, πώληση, αγορά παραποιημένων πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας
350,00€
30 ημ.
30 ημ.
94 § 3
Μετάθεση πινακίδων σε άλλο όχημα
350,00€
30 ημ.
30 ημ.
94 §§ 1, 3
Μη εφοδιασμός με νόμιμες πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
350,00€
30 ημ.
30 ημ.
94 § 3
Κυκλοφορία με μη ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα πινακίδες ή με μη αντανακλαστικό επί αυτών υλικό
350,00€
30 ημ.
30 ημ.
94 παρ 3
όποιος καταλαμβάνεται να θέτει σε κυκλοφορία όχημα οι πινακίδες του οποίου έχουν αφαιρεθεί για παραβάσεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
95 § 3
Κυκλοφορία οχήματος που έχει απογραφεί στην Ελλάδα και φέρει διεθνές διακριτικό σήμα ξένου κράτους
30,00 €
97 § 3
Μη παράδοση της άδειας και των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας σε περίπτωση ακινησίας, διάλυσης, καταστροφής ή οριστικής εξαγωγής μηχανοκίνητου οχήματος στην αλλοδαπή
30,00 €