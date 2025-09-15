Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τετραπλό ετήσιο κέρδος για τους συνταξιούχους
Ελεύθερος Τύπος: Οι αυξήσεις με προσωπική διαφορά
Τα Νέα: Είναι σωστή η σύνταξή σας;
08:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς: Θύμα ξυλοδαρμού οδηγός τρόλεϊ
07:59 ∙ LIFESTYLE
Ο Γιώργος Παπαδάκης επέστρεψε στο «Καλημέρα Ελλάδα»
07:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Emmy Awards 2025: Mια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, λάμψη και μεγάλους νικητές
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
