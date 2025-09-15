Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός ένας 46χρονος τουρίστας
Τον άτυχο άντρα εντόπισαν λουόμενοι που τον έβγαλαν στην ακτή
Μοιραία βουτιά για έναν αόμη λουόμενο που άφησε την τελευταία του πνοή ενώ έκανε το μπάνιο του.
Όπως αναφερει το cretapost.gr όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) όταν ένας 46χρονος από την Γερμανία – άγνωστο πως – έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που βρισκόταν στην παραλία της Σκαλέτας στο δήμο Ρεθύμνου.
Τον άτυχο άντρα εντόπισαν λουόμενοι που τον έβγαλαν στην ακτή ενώ ειδοποίησαν τις αρχές.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν με αποτέλεσμα να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.
