Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 14χρονος που εγκλωβίστηκε στα λατομεία στο Ασβεστοχώρι

Για την διάσωση του 14χρονου στήθηκε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 14χρονος που εγκλωβίστηκε στα λατομεία στο Ασβεστοχώρι
Ατύχημα είχε ένα 14χρονο αγόρι το βράδυ της Κυριακής στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, περίπου στις 20:00 το βράδυ ο 14χρονος για άγνωστο λόγο εγκλωβίστηκε στα λατομεία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου. Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, για την διάσωση του ανήλικου εφαρμόστηκε υγειονομικός απεγκλωβισμός, εκτίμηση, ακινητοποίηση και σταθεροποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Ο τραυματίας στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στο συμβάν επιχείρησε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και δύο Διασώστες ΕΚΑΒ.

Επί τόπου έσπευσαν εννιά πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

