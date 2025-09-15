Οι υδροσίφωνες και οι αρχαίοι Έλληνες – Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά

Οι υδροσίφωνες (waterspouts) είναι δίνες αέρα που σχηματίζονται κάτω από καταιγιδοφόρα σύννεφα και αλληλεπιδρούν με μία υδάτινη επιφάνεια (θάλασσα, λίμνη κ.ά.), δημιουργώντας «σωλήνα» αέρα / υδρατμών που μοιάζει με ανεμοστρόβιλο πάνω από το νερό.

Συχνά έχουν μικρή διάμετρο και η διάρκεια ζωής τους είναι κατά κανόνα πολύ μικρή (μερικά λεπτά), όμως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει κίνδυνος, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιές κυρίως σε σκάφη, παραλίες και ακτές, αν «κατέβουν» ή είναι ισχυροί.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, έκανε μία ιστορική αναδρομή σε σχέση με το φαινόμενο, σε σημερινή (15/09) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι υδροσίφωνες αποτελούσαν δαιμονικά στοιχεία και ένα είδος τιμωρίας των θεών. Ο Αριστοφάνης στο θεατρικό έργο του “Βάτραχοι” κάνει αναφορά σε δαίμονα, ο οποίος πολέμησε τους Θεούς χρησιμοποιώντας έναν σίφωνα.

“Καίτοι δαίμων ὁπλίσας σίφωνα

τοῖς θεοῖσιν ἐμάχετο·

καὶ Γίγας ἦν ὁπλίτης·

καὶ Κένταυρος ἠφάνιστο.

καὶ Μινώταυρος ἔτ’ ἦν.

καὶ κύων τρισκεφάλαιος” (στ. 464–471).

Ο Αριστοφάνης εδώ γελοιοποιεί τα μυθολογικά όπλα και τους φανταστικούς εχθρούς των θεών, μιλώντας για έναν “δαίμονα” που πήρε ένα σίφωνα και νόμιζε ότι θα πολεμήσει τον Δία και τους Ολύμπιους. Είναι μία παρωδία της Γιγαντομαχίας, όπου τα μυθικά όντα εμφανίζονται σαν αστείοι πολεμιστές με απίθανα όπλα», τονίζει.

Η τελευταία χρονικά καταγεγραμμένη εμφάνιση υδροσίφωνα στην Ελλάδα ήταν τη 14η Ιανουαρίου 2025, στην Άνω Μερά της Φολεγάνδρου, όπου ένας υδροσίφωνας σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα κατά τη διάρκεια καταιγίδας, ενώ, την 5η Σεπτεμβρίου 2023 το ίδιο φαινόμενο έγινε αντιληπτό και στο Μαντούδι, στην Εύβοια, κατά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel, αλλά και στην Τήνο την 1η Δεκεμβρίου 2024, όταν η κακοκαιρία BORA… περνούσε από την Ελλάδα.