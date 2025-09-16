Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα
Ο πεζός έχει τραυματιστεί σοβαρά
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Μεσογείων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο ύψος της ΕΡΤ μια μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα πεζό και τον τραυμάτισε σοβαρά.
