Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της ΕΡΤ στη λεωφόρο Μεσογειών

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο ύψος της ΕΡΤ μια μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα πεζό και τον τραυμάτισε σοβαρά.

