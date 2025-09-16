Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην λεωφόρο Κηφισίας - Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Αιτία της αυξημένης κίνησης είναι η σύγκρουση πέντε οχημάτων στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στην περιοχή του Αμαρουσίου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
