Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην λεωφόρο Κηφισίας - Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αιτία της αυξημένης κίνησης είναι η σύγκρουση πέντε οχημάτων στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.