Κως: Κραυγή αγωνίας μητέρας διαβητικού παιδιού - «Φοβάμαι για τη ζωή του στο σχολείο»

Η μητέρα έκανε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να τοποθετηθεί νοσηλευτής στο σχολείο αλλά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη

Newsbomb

Κως: Κραυγή αγωνίας μητέρας διαβητικού παιδιού - «Φοβάμαι για τη ζωή του στο σχολείο»
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μητέρα ενός 4χρονου κοριτσιού στην Κω βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη καθώς η νοσηλεύτρια που προσελήφθη στο νηπιαγωγείο προκειμένου να παρακολουθεί τη μικρή, που διαγνώστηκε με σακχαρώδη διαβήτη, αρνήθηκε τη θέση και τώρα χρειάζεται να αναμένει τη δεύτερη φάση προσλήψεων.

Ο λόγος για τη Σόνια, μητέρα δύο κοριτσιών. Το μικρότερο παιδί της, μόλις τεσσάρων ετών και μαθήτρια προνηπίου, διαγνώστηκε με σακχαρώδη διαβήτη. Η μητέρα της ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να τοποθετηθεί σχολικός νοσηλευτής, όπως ορίζει η νομοθεσία για παιδιά που χρήζουν καθημερινής ιατρικής φροντίδας.

Η Σόνια μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, λέγοντας πως «Φοβάμαι για τη ζωή του παιδιού μου». Η ίδια εξήγησε ότι «Μας ενημέρωσαν από την Πρωτοβάθμια Δωδεκανήσου ότι η νοσηλεύτρια αρνήθηκε τη θέση και πρέπει να περιμένουμε τη β’ φάση προσλήψεων».

Η απουσία νοσηλευτή σημαίνει ότι το νήπιο δεν μπορεί να μείνει ούτε λεπτό χωρίς επίβλεψη. «Ένα τετράχρονο παιδί δεν μπορεί να καταλάβει αν παθαίνει υπογλυκαιμία ούτε να κάνει μόνο του την ένεση ινσουλίνης», είπε η μητέρα της 4χρονης.

«Ζω έξω από την πόρτα της τάξης»

Μέχρι να βρεθεί λύση, η μητέρα αναγκάζεται να βρίσκεται καθημερινά στο νηπιαγωγείο, εγκαταλείποντας την εργασία της. «Κάθομαι έξω από την πόρτα της τάξης του παιδιού μου όλη μέρα. Δεν μπορώ να το αφήσω ούτε λεπτό μόνο», είπε συγκινημένη.

Η διευθύντρια του σχολείου, την οποία η Σόνια ευχαρίστησε δημόσια, προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά όπως επισημαίνει, «δεν είναι υγιές για το παιδί να βλέπει τη μητέρα του συνεχώς στον χώρο του σχολείου. Πρέπει να επανέλθει στην κανονικότητα».

Η μητέρα έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση τοποθέτηση νοσηλευτή. «Αναγνώρισαν ότι άνοιξαν τη θέση αλλά η νοσηλεύτρια δυστυχώς αρνήθηκε. Και μας ζητούν να περιμένουμε. Μα μιλάμε για τη ζωή ενός παιδιού», τόνισε με έμφαση.

«Το κράτος οφείλει να αναλάβει την ευθύνη»

Η Σόνια επισήμανε ότι η ευθύνη δεν μπορεί να μετατίθεται στους γονείς. «Δεν είναι πρόβλημα προσωπικό με τους νοσηλευτές, αλλά το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όταν υπάρχει ανάγκη, ο νοσηλευτής θα είναι στη θέση του. Όπως υποχρεώνεται ο στρατιωτικός ή ο εκπαιδευτικός να εκτελεί τα καθήκοντά του, έτσι πρέπει να συμβαίνει και εδώ», υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος για τη «μεταγραφή» στη Νέα Δημοκρατία: «Υπηρετώ την επιλογή της σταθερότητας»

08:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Όταν ανεβαίνω σκάλες, μου κόβεται η ανάσα»: Ο Usain Bolt και η αποχώρησή του από τον αθλητισμό

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική κρίση: 24.400 θάνατοι από τους καύσωνες αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μελτέμια, ζέστη και ανομβρία και αντικυκυκλώνας - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η ομολογία του δολοφόνου στον συγκάτοικό του - «Δεν το έκανες εσύ, σωστά; - Εγώ το έκανα λυπάμαι. Είχα βαρεθεί το μίσος του»

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ο μειώνεται ο φόρος το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ακροβάτιδα έπεσε από τα 5 μέτρα κατά τη διάρκεια παράστασης – Δείτε βίντεο

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο αριθμός των τζάγκουαρ αυξήθηκε κατά 30% στο Μεξικό - Ελπίδες για την επιβίωση του είδους

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη – «Η αρκούδα ήταν στρεσαρισμένη, αντέδρασε φυσικά»

08:06LIFESTYLE

Και όμως είναι ο Λευτέρης Πανταζής με...χαίτη - Η φωτογραφία με μαλλιά που έγινε viral

08:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Λονδίνο: Η «διπλωματία της τιάρας», οι βασιλικές άμαξες και η λαμπερή δεξίωση

07:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα εποχή για το λογότυπο της BMW

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κραυγή αγωνίας μητέρας διαβητικού παιδιού - «Φοβάμαι για τη ζωή του στο σχολείο»

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεγάλη ένταση και συμπλοκές στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά

07:47WHAT THE FACT

Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

07:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μίλτος Τεντόγλου: «Πετάει» στο Τόκιο προς το 12ο χρυσό! – Ώρα και κανάλι του τελικού στο μήκος

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Tραμπ με δημοσιογράφο: Η ερώτηση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

08:06LIFESTYLE

Και όμως είναι ο Λευτέρης Πανταζής με...χαίτη - Η φωτογραφία με μαλλιά που έγινε viral

08:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Όταν ανεβαίνω σκάλες, μου κόβεται η ανάσα»: Ο Usain Bolt και η αποχώρησή του από τον αθλητισμό

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλείο του Greek Freak - Η ανάρτηση αγκαλιά με τον Σενγκούν και το ενωτικό μήνυμα των δυο σούπερ σταρ

07:47WHAT THE FACT

Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή σήμερα 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

07:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Λονδίνο: Η «διπλωματία της τιάρας», οι βασιλικές άμαξες και η λαμπερή δεξίωση

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη – «Η αρκούδα ήταν στρεσαρισμένη, αντέδρασε φυσικά»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ