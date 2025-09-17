Κως: Κραυγή αγωνίας μητέρας διαβητικού παιδιού - «Φοβάμαι για τη ζωή του στο σχολείο»

Η μητέρα ενός 4χρονου κοριτσιού στην Κω βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη καθώς η νοσηλεύτρια που προσελήφθη στο νηπιαγωγείο προκειμένου να παρακολουθεί τη μικρή, που διαγνώστηκε με σακχαρώδη διαβήτη, αρνήθηκε τη θέση και τώρα χρειάζεται να αναμένει τη δεύτερη φάση προσλήψεων.

Ο λόγος για τη Σόνια, μητέρα δύο κοριτσιών. Το μικρότερο παιδί της, μόλις τεσσάρων ετών και μαθήτρια προνηπίου, διαγνώστηκε με σακχαρώδη διαβήτη. Η μητέρα της ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να τοποθετηθεί σχολικός νοσηλευτής, όπως ορίζει η νομοθεσία για παιδιά που χρήζουν καθημερινής ιατρικής φροντίδας.

Η Σόνια μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, λέγοντας πως «Φοβάμαι για τη ζωή του παιδιού μου». Η ίδια εξήγησε ότι «Μας ενημέρωσαν από την Πρωτοβάθμια Δωδεκανήσου ότι η νοσηλεύτρια αρνήθηκε τη θέση και πρέπει να περιμένουμε τη β’ φάση προσλήψεων».

Η απουσία νοσηλευτή σημαίνει ότι το νήπιο δεν μπορεί να μείνει ούτε λεπτό χωρίς επίβλεψη. «Ένα τετράχρονο παιδί δεν μπορεί να καταλάβει αν παθαίνει υπογλυκαιμία ούτε να κάνει μόνο του την ένεση ινσουλίνης», είπε η μητέρα της 4χρονης.

«Ζω έξω από την πόρτα της τάξης»

Μέχρι να βρεθεί λύση, η μητέρα αναγκάζεται να βρίσκεται καθημερινά στο νηπιαγωγείο, εγκαταλείποντας την εργασία της. «Κάθομαι έξω από την πόρτα της τάξης του παιδιού μου όλη μέρα. Δεν μπορώ να το αφήσω ούτε λεπτό μόνο», είπε συγκινημένη.

Η διευθύντρια του σχολείου, την οποία η Σόνια ευχαρίστησε δημόσια, προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά όπως επισημαίνει, «δεν είναι υγιές για το παιδί να βλέπει τη μητέρα του συνεχώς στον χώρο του σχολείου. Πρέπει να επανέλθει στην κανονικότητα».

Η μητέρα έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ζητώντας την άμεση τοποθέτηση νοσηλευτή. «Αναγνώρισαν ότι άνοιξαν τη θέση αλλά η νοσηλεύτρια δυστυχώς αρνήθηκε. Και μας ζητούν να περιμένουμε. Μα μιλάμε για τη ζωή ενός παιδιού», τόνισε με έμφαση.

«Το κράτος οφείλει να αναλάβει την ευθύνη»

Η Σόνια επισήμανε ότι η ευθύνη δεν μπορεί να μετατίθεται στους γονείς. «Δεν είναι πρόβλημα προσωπικό με τους νοσηλευτές, αλλά το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όταν υπάρχει ανάγκη, ο νοσηλευτής θα είναι στη θέση του. Όπως υποχρεώνεται ο στρατιωτικός ή ο εκπαιδευτικός να εκτελεί τα καθήκοντά του, έτσι πρέπει να συμβαίνει και εδώ», υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης