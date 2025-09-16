Κορυδαλλός: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκιγνκ

Διανομέας δάγκωσε και έκοψε κομμάτι από το δάχτυλο νεαρού οδηγού για μια θέση πάρκινγκ στον Κορυδαλλό.

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι μίλησαν στο Star. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, όταν ο οδηγός ζήτησε από τον διανομέα να μετακινήσει τη μηχανή του, που εμπόδιζε το αυτοκίνητό του στο ξεπαρκάρισμα. Η λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε και γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Σύμφωνα με τον νεαρό οδηγό, ο διανομέας τον εγκλώβισε μέσα στο όχημα, χτυπώντας τον και εμποδίζοντάς τον να βγει. Τυχαία, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που περνούσε από το σημείο, επενέβη και τους χώρισε, θεωρώντας ότι το επεισόδιο είχε λήξει.

Όμως την επόμενη μέρα, ο οδηγός του αυτοκινήτου επέστρεψε στο σημείο για να ζητήσει εξηγήσεις, προκαλώντας νέο καυγά. Στο δεύτερο επεισόδιο, οι δύο άνδρες ήρθαν ξανά στα χέρια. Ο οδηγός υποστήριξε ότι φοβήθηκε πως θα δεχόταν επίθεση και γι’ αυτό χτύπησε πρώτος. Ο διανομέας απαντώντας, του δάγκωσε το δάχτυλο, αφαιρώντας κομμάτι με το νύχι. Το τραυματισμένο τμήμα δεν μπόρεσε να επανακολληθεί και οι γιατροί αναγκάστηκαν να του τοποθετήσουν τεχνητό νύχι.

Ο διανομέας παραδέχτηκε ότι το δάγκωμα έγινε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, λέγοντας μάλιστα πως κράτησε το κομμάτι του δαχτύλου στην κατάψυξη «αν το ήθελε πίσω».