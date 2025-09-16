Πιερία: Νεκρή 69χρονη από τη Σερβία στην Ολυμπιακή Ακτή
Η 67χρονη διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Μία 69χρονη από τη Σερβία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της Ολυμπιακής Ακτής Ν. Πιερίας το πρωί της Τρίτης (16/9).
Στην 69χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από έναν ναυαγοσώστη και έναν ιδιώτη ιατρό και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σκάλας Κατερίνης.
