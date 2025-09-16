Αλληλομηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία στο Ρέθυμνο

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε τις αρχές της Κρήτης, μετά από έντονο καβγά μεταξύ ενός ζευγαριού στο Ρέθυμνο. Το περιστατικό οδήγησε σε αλληλοκατηγορίες και σε νομικές ενέργειες και από τους δύο.

