Αλληλομηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία στο Ρέθυμνο
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακή βίας σημειώθηκε στην Κρήτη, με ένα ζευγάρι στο Ρέθυμνο να καταθέτει αλληλομηνύσεις μετά από καβγά.
Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε τις αρχές της Κρήτης, μετά από έντονο καβγά μεταξύ ενός ζευγαριού στο Ρέθυμνο. Το περιστατικό οδήγησε σε αλληλοκατηγορίες και σε νομικές ενέργειες και από τους δύο.
