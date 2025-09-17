Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Η κατάρα της ευλογιάς στην τσέπη και στο τραπέζι μας

Ελεύθερος Τύπος: Πόσο μειώνεται ο φόρος για επαγγελματίες

Η Καθημερινή: Το αίνιγμα του "Πίρι Ρέις"

Τα Νέα: Μία, δύο... πολλές μαφίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Tραμπ με δημοσιογράφο: Η ερώτηση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του»

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζουν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά τα ξημερώματα σε οικία – Τρείς απεγκλωβισμοί, 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

06:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Ισπανία στο «παιχνίδι» κατά του Ισραήλ και οι προετοιμασίες της ΕΡΤ για την εκπροσώπηση

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσο αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Αναλυτικά παραδείγματα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι από την ευλογιά αιγοπροβάτων που «θερίζει» τα κοπάδια τους - Γιατί ετοιμάζονται για πανθεσσαλικό μπλόκο

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Πρόσω ολοταχώς για την 4η Belhara F-600 «Θεμπιστοκλής» και δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της προσχώρησης Λοβέρδου στη ΝΔ και το δόγμα Μητσοτάκη για αμφίπλευρη διεύρυνση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

