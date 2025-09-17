Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Η κατάρα της ευλογιάς στην τσέπη και στο τραπέζι μας
Ελεύθερος Τύπος: Πόσο μειώνεται ο φόρος για επαγγελματίες
Η Καθημερινή: Το αίνιγμα του "Πίρι Ρέις"
Τα Νέα: Μία, δύο... πολλές μαφίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
07:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μενίδι: Φωτιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου
07:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αρχίζουν τα όργανα στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα
07:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
