Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Απογευματινή: Η κατάρα της ευλογιάς στην τσέπη και στο τραπέζι μας

Ελεύθερος Τύπος: Πόσο μειώνεται ο φόρος για επαγγελματίες

Η Καθημερινή: Το αίνιγμα του "Πίρι Ρέις"

Τα Νέα: Μία, δύο... πολλές μαφίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

