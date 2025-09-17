Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (17/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 16 - 18 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1103

Κατασκευές

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

996

Λειτουργία

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 11:00:00 πμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΣ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

395

Κατασκευές

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 11:00:00 πμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ - ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΚΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ

229

Λειτουργία

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β έως κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός: Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ απο κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΦΩΚΑΙΑΣ έως κάθετο: ΧΕΥΔΕΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

983

Λειτουργία

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ ΝΟ 2 έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1100

Κατασκευές

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 12:30:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

979

Λειτουργία

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ απο κάθετο: ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ έως κάθετο: ΠΛΑΠΟΥΤΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ απο κάθετο: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

981

Λειτουργία

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 1:00:00 μμ

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ - ΤΡΟΙΑΣ

396

Κατασκευές

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 1:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ, ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ.

689

Κατασκευές

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 3:30:00 μμ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ έως κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΥΓΙΑΣ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΥΛΕΙΑΣ απο κάθετο: Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΜΥΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΔΑΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:3

993

Λειτουργία

17/9/2025 8:00:00 πμ

17/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ - Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΔΟΞΗΣ - ΝΕΜΕΑΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΡΟΥΣΒΕΛΤ - ΗΛΙΔΟΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΠΑΤΡΩΝ - ΝΕΜΕΑΣ

397

Κατασκευές

17/9/2025 9:00:00 πμ

17/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

684

Κατασκευές

17/9/2025 9:00:00 πμ

17/9/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΦΡΙΖΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΙΖΗ απο κάθετο: ΠΑΡΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1095

Κατασκευές

17/9/2025 9:00:00 πμ

17/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 69 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 77 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

1096

Κατασκευές

17/9/2025 9:00:00 πμ

17/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 53 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

1099

Κατασκευές

17/9/2025 9:30:00 πμ

17/9/2025 11:30:00 πμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ

1058

Κατασκευές

17/9/2025 10:00:00 πμ

17/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 4 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΝΟ 6 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1098

Κατασκευές

17/9/2025 10:00:00 πμ

17/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 15 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 13 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

1097

Κατασκευές

17/9/2025 10:00:00 πμ

17/9/2025 2:00:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

688

Κατασκευές

17/9/2025 10:00:00 πμ

17/9/2025 4:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ - ΑΔΕΛΦΩΝ ΞΗΝΤΑΡΑ - ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ

230

Λειτουργία

17/9/2025 11:00:00 πμ

17/9/2025 1:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 34 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

1104

Κατασκευές

17/9/2025 12:00:00 μμ

17/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΑΓΓ.ΜΕΤΑΞΑ 7 - 11 ΚΑΙ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ 175 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

17/9/2025 12:00:00 μμ

17/9/2025 4:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:Κ.ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:Γ.ΑΦΑΡΑ 101 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

17/9/2025 12:30:00 μμ

17/9/2025 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΤΙΜΟΛΕΩΝΤΟΣ ΒΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ

995

Λειτουργία

