Φωτιά σε καφέ - μπαρ στους Αγίους Αναργύρους
Η φωτιά είχε επεκταθεί και στον υπόνομο της επιχείρησης με συνέπεια να βγαίνουν καπνοί από τα φρεάτια στα πλάγια του δρόμου
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε καφέ - μπαρ, επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους.
Η φωτιά είχε επεκταθεί και στον υπόνομο της επιχείρησης με συνέπεια να βγαίνουν καπνοί από τα φρεάτια στα πλάγια του δρόμου.
Η φωτιά έκαψε τον χώρο της επιχείρησης. Στην κατάσβεση της φωτιάς πήραν μέρος 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και υδροφόρα ΟΤΑ.
