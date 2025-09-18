Φωτιά σε καφέ - μπαρ στους Αγίους Αναργύρους

Το σημείο που ξέσπασε η φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε καφέ - μπαρ, επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους.

Η φωτιά είχε επεκταθεί και στον υπόνομο της επιχείρησης με συνέπεια να βγαίνουν καπνοί από τα φρεάτια στα πλάγια του δρόμου.

Η φωτιά έκαψε τον χώρο της επιχείρησης. Στην κατάσβεση της φωτιάς πήραν μέρος 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και υδροφόρα ΟΤΑ.