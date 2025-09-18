Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης

Αστυνομικοί του Αστυνομικού τμήματος Γλυφάδας ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ένας 40χρονος άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9), στις 03:15, στη διασταύρωση των οδών Σάκη Καραγιωργά και Διαδόχου Παύλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα Ρομά 40 ετών, ο οποίος μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε από τον κάδο χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άτυχος άνδρας απεγκλωβίστηκε από κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για ασφυξία. Συγκεκριμένα, πιστεύεται ότι ο άνδρας επιχείρησε να πάρει ρούχα από τον κάδο, πέφτοντας μέσα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί καθώς ο κάδος διαθέτει σύστημα, το οποίο κλείνει αυτόματα και δεν ανοίγει από το εσωτερικό του.

Mέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών.