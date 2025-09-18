Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης

Τα ξημερώματα εντοπίστηκε ο άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης

Ο άτυχος άνδρας απεγκλωβίστηκε από κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα 

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9), στις 03:15 στη Γλυφάδα, όταν εντοπίστηκε άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων, στη διασταύρωση των οδών Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο της Βούλας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα Ρομά 40 ετών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

