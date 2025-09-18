Ακυβέρνητο ιστιοφόρο μεταξύ Κύθνου και Σύρου λόγω απώλειας του πηδαλίου του
Στο σκάφος που φέρει Ελληνική σημαία υπάρχουν 6 επιβάτες
Ακυβέρνητο λόγω απώλειας πηδαλίου βρίσκεται ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύθνου και Σύρου.
Στο σκάφος που φέρει Ελληνική σημαία επιβαίνουν 6 άνθρωποι. Στην περιοχή μεταβαίνουν ένα ρυμουλκό και ένα παραπλέον πλοίο.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.
