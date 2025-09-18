Ακυβέρνητο ιστιοφόρο μεταξύ Κύθνου και Σύρου λόγω απώλειας του πηδαλίου του

Ακυβέρνητο λόγω απώλειας πηδαλίου βρίσκεται ιστιοφόρο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύθνου και Σύρου.

Στο σκάφος που φέρει Ελληνική σημαία επιβαίνουν 6 άνθρωποι. Στην περιοχή μεταβαίνουν ένα ρυμουλκό και ένα παραπλέον πλοίο.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.