Ο ΟΠΑΠ κάνει «απόβαση» στα Ιωάννινα με μοναδικές εμπειρίες

Φέρνει το showcar της McLaren F1 Team και βάζει τη «σφραγίδα» του στο Ioannina Lake Run 

Newsbomb

Ο ΟΠΑΠ κάνει «απόβαση» στα Ιωάννινα με μοναδικές εμπειρίες
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια μοναδική τετραήμερη εμπειρία θα προσφέρει ο ΟΠΑΠ στους κατοίκους και επισκέπτες των Ιωαννίνων, μέσα από μια σειρά απολαυστικών δράσεων και εκδηλώσεων. Φέρνει στην πόλη το showcar της McLaren F1 Team και προσομοιωτές Formula 1, βάζει τη «σφραγίδα» του στο Ioannina Lake Run, τιμά τις γυναίκες αθλήτριες με την έκθεση φωτογραφίας «Women who inspire», στην γκαλερί «Τεχνοχώρος», και υποδέχεται στην οικογένεια των ΟΠΑΠ Champions τη Γιαννιώτισσα αθλήτρια Έλενα Παπασταματοπούλου, σε ειδική εκδήλωση στην πλατεία Μαβίλη.

Κλέβει την παράσταση το showcar της McLaren F1 Team

Η πόλη των Ιωαννίνων είναι ο δεύτερος σταθμός της περιοδείας που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα το showcar της McLaren F1 Team, χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του Allwyn, που είναι official partner της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

To showcar θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Κάστρο Γλυκήδων έξω από το ΓΑΚ, το Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ηπείρου.

Το Σάββατο, από τις 11:00 μέχρι τις 18:00, και την Κυριακή από τις 09:00 μέχρι τις 18:00, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – θα ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Θα δουν από κοντά το showcar της McLaren F1 Team και θα φωτογραφηθούν μαζί του, θα δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, θα βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren και θα πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια.

image002.jpg

Μετά τα Ιωάννινα, το Roadshow με το showcar της McLaren F1 Team θα συνεχιστεί στη Λάρισα (5/10), την Πάτρα (19/10) και στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας (08-09/11).

Ο ΟΠΑΠ Μεγάλος Χορηγός του Ioannina Lake Run 2025

Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, τα Ιωάννινα γίνονται ξανά σημείο συνάντησης χιλιάδων δρομέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Ioannina Lake Run επιστρέφει με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, και αναμένεται να ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ συμμετοχών.

image003.jpg

Το Ioannina Lake Run 2025 δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι η χαρά μιας εκπληκτικής διαδρομής, η εμπειρία και η συγκίνηση του τερματισμού, αλλά και τα χειροκροτήματα που συνοδεύουν κάθε βήμα των αθλητών σε μια πόλη που γεμίζει παλμό.

Ο ΟΠΑΠ περιμένει δρομείς και επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, στην Πλατεία Μαβίλη, για να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις, μέσα από μία σειρά δράσεων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ioannina Lake Run 2025:

Σάββατο 20/9

  • 16:30 Lake Run Kids Race (1.000μ.)
  • 17:00 Παραλίμνιος Δρόμος 1 χλμ. για ΑΜΕΑ
  • 17:30 Family Run 1 χλμ.
  • 18:00 Baby Lake Run
  • 18:30 Παραλίμνιος Δρόμος 5 χλμ.
  • 19:30 Τελετή Απονομών

Κυριακή 21/09

  • 07:15 Δυναμικό Βάδισμα 30 χλμ.
  • 08:15 Γύρος Λίμνης 30 χλμ.
  • 08:30 Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.
  • 12:00 Τελετή απονομών 30 χλμ.

Έκθεση φωτογραφίας «Women who inspire» στην γκαλερί «Τεχνοχώρος»

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Women who inspire», την οποία παρουσιάζει ο ΟΠΑΠ, που στέκεται δίπλα στις γυναίκες αθλήτριες. Η έκθεση φωτογραφίας, που φιλοξενείται στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» (Ζυγομάλλη 16), είναι αφιερωμένη στη δύναμη και την ψυχή των γυναικών, που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον καταξιωμένο αθλητικό φωτογράφο Άγγελο Ζυμάρα. Με τον φακό του, αποτυπώνει στιγμές του Ioannina Lake Run γεμάτες συναίσθημα και πάθος, με πρωταγωνίστριες γυναίκες αθλήτριες.

image004.jpg

Η έκθεση «Women who inspire» είναι ανοιχτή στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο.

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη και Παρασκευή, 18-19 Σεπτεμβρίου | 10:00 -14:30 και 17:30- 21:00

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου | 10:00 -14:30

Οι ΟΠΑΠ Champions υποδέχονται την Έλενα Παπασταματοπούλου

Μαζί με την επίσημη τελετή έναρξης του Ioannina Lake Run, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στην πλατεία Μαβίλη, ο ΟΠΑΠ θα καλωσορίσει την Παραολυμπιονίκη του Ταεκβοντό Έλενα Παπασταματοπούλου στην οικογένεια των OΠΑΠ Champions. Πρόκειται για ένα καινοτόμο χορηγικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2018 με στόχο να προσφέρει καθημερινή, έμπρακτη στήριξη σε Έλληνες αθλητές, ώστε αυτοί να παραμένουν προσηλωμένοι στην προσπάθειά τους.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:10ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ελλάδα οι Iron Maiden: Πότε ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινεί το βιντεοκλίπ του ράπερ DaBaby για την δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα στο μετρό του Σάρλοτ

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο της ΕΛΑΣ: Αστυνομικοί μοίραζαν κράνη σε οδηγούς στην Κεφαλονιά - Η ζωή δεν έχει αντίτιμο

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί εθελοντές που κατηγορούνταν για τη φωτιά στην Πάτρα

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΠΑΠ κάνει «απόβαση» στα Ιωάννινα με μοναδικές εμπειρίες

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή αεροναυτική άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου στην ανατολική Μεσόγειο έπειτα από 13 χρόνια

13:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είναι ο προφήτης από το Παγκράτι» - Γιατί η ΕΥΠ θεωρεί διαταραγμένο και όχι μέλος του ISIS τον 32χρονο που συνελήφθη στο Αιγάλεω

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΝΔ: Διεύρυνση χωρίς αλλοίωση, εκπροσωπεί από δεξιά έως κέντρο και γιατί όχι Κεντροαριστερά

13:42ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βραβευμένη γεύση που ξεχωρίζει: Το Φιστίκι του Goat it κατακτά ουρανίσκους και διακρίσεις

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Τι είπε για τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ και «κόπηκε» η εκπομπή του

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Είναι 84 ετών, ιδιοκτήτης του «La Casita» και κάνει αγωγή ενός εκατ. δολαρίων στον Bad Bunny με την κατηγορία ότι εξαπατήθηκε

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Ακυβέρνητο ιστιοφόρο μεταξύ Κύθνου και Σύρου λόγω απώλειας του πηδαλίου του

13:25ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

RE:KRETE Festival 2025 - Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Cano Cristales: Το «Ποτάμι των 5 Χρωμάτων» - Γιατί συμβαίνει το εντυπωσιακό «υγρό ουράνιο τόξο»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Φθινόπωρο οργής στη Γαλλία: Στους δρόμους 800.000 πολίτες στη μεγαλύτερη απεργία των τελευταίων ετών

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι: Το αίτημά του δεν είναι αρμοδιότητά μας

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές η δίχρονη Ρακίν από τη φλεγόμενη Γάζα: «Παγιδευμένη» από την πείνα και την αρρώστια

13:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο 32χρονος τζιχαντιστής για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνες για τον εντοπισμό καταμαράν που «χάθηκε» στον Παγασητικό κόλπο

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε ως μάρτυρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Η λίστα με όλα τα ονόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι: Το αίτημά του δεν είναι αρμοδιότητά μας

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές η δίχρονη Ρακίν από τη φλεγόμενη Γάζα: «Παγιδευμένη» από την πείνα και την αρρώστια

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ακυβέρνητη» ήπειρος η Ευρώπη: Το εκρηκτικό κοκτέιλ που απειλεί τα θεμέλια του μπλοκ

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε ως μάρτυρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Η λίστα με όλα τα ονόματα

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός σήμερα - Κολυδάς: Κάτι από φθινόπωρο - Μέχρι πότε θα χρειαστούμε μπουφάν

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ελλάδα οι Iron Maiden: Πότε ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται εκδήλωση-«βόμβα» για την Κεντροαριστερά – Ποιοι, πότε και πώς ανοίγουν τον διάλογο της ενότητας

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Η ευλογιά απειλεί τώρα τη φέτα: Ακόμη και για ελλείψεις στην αγορά, μιλούν οι κτηνοτρόφοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ