Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας – Δύο τραυματίες
Ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας, το πρωί του Σαββάτου (20/09)
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (20/09) στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από πτώση δέντρου στην «καρδιά» της πόλης, με συνέπεια δύο άνθρωποι να τραυματιστούν.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα, ενώ, ένας άνδρας φέρει εκδορές στην πλάτη του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για να απομακρύνει το δέντρο από την περιοχή.
