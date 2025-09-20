Σέρρες: Αγρότες προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης – Δείτε βίντεο

Δεκάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το πρωί του Σαββάτου (20/09) στο χώρο της Serexpo, στις Σέρρες, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα.

Με την άφιξη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Αδριανού, οι παριστάμενοι είχαν έντονο διάλογο μαζί του που κατέληξε σε αποδοκιμασίες.

«Είσαι ανίκανος να δώσεις λύσεις, είσαι ανεπιθύμητος. Να σηκωθείς να φύγεις» φώναζαν –μεταξύ άλλων– στον υφυπουργό. Κάποιοι, μάλιστα, πέταξαν καφέδες και νερά, με τον υφυπουργό απομακρύνεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.