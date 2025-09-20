Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο
Το πλοίο έδωσε πραγματικά μάχη με τα κύματα στο στενό Πάρου - Νάξου
Το Blue Star Naxos έδωσε μάχη με τα κύματα στο στενό Πάρου - Νάξου, εκτελώντας κανονικά το δρομολόγιο παρά το απαγορευτικό απόπλου.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που δημοσίευσε το kykladiki.gr, το πλοίο δίνει μάχη με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν.
