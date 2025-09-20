Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

Μάχη του Blue Star Ferries με τα κύματα

Το Blue Star Naxos έδωσε μάχη με τα κύματα στο στενό Πάρου - Νάξου, εκτελώντας κανονικά το δρομολόγιο παρά το απαγορευτικό απόπλου.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που δημοσίευσε το kykladiki.gr, το πλοίο δίνει μάχη με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν.