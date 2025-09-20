Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Παρασκευής (19/9).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 19/09/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή

του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ο Μοχαμάντ - Mohammad (επ.) Λάνο-Lano (ον.),14

ετών και ο Μαγλούντ-Malwood (επ.) Σαρντάρ-Sardar (ον.), 14 ετών, ιρακινής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/09/2025, για την εξαφάνισή τους και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Μοχαμάντ - Mohammad (επ.) Λάνο-Lano (ον.) έχει ύψος 1,65μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ο Μαγλούντ-Malwood (επ.) Σαρντάρ- Sardar (ον.) έχει ύψος 1,70μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

