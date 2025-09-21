Απεργία Ταξί στην Αττική: Τι λένε οι αυτοκινητιστές - Πόσο θα διαρκέσει

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε απεργία 18 ωρών

Newsbomb

Απεργία Ταξί στην Αττική: Τι λένε οι αυτοκινητιστές - Πόσο θα διαρκέσει
Απεργία ταξί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν θα κυκλοφορούν ταξί στην Αττική, την ερχόμενη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, αφού οι αυτοκινητιστές έχουν προκηρύξει απεργία 18 ωρών.

Όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η απεργία θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και θα λήξει 18 ώρες αργότερα, στις 6 το απόγευμα.

Η απεργία έχει στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών του ΣΑΤΑ στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, η οποία θα διεξαχθεί στις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Οι αυτοκινητιστές κάνουν λόγο για «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο».

Σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας. Μάλιστα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά χθες, σε συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος «Δεν θα κάνουμε πίσω. Πάνε να μας τελειώσουν, να τελειώσουν με το ελεύθερο επάγγελμα του ταξιτζή και να δώσουν τη δουλειά μας στους ιδιώτες». «Θα κάνουμε νέες απεργίες, αλλά όχι συνεχόμενα για να μπορέσει να αντέξει ο κλάδος. Όμως, θα είμαστε συνέχεια σε δράση, με διάφορες μορφές κινητοποιήσεων. Δεν θα τους αφήσουμε να μας τελειώσουν, να είστε σίγουροι» είπε. Ανακοίνωσε επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με στόχο να καταπέσει η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, «με την οποία ανοίγει ο δρόμος της αστικής μεταφοράς και στα ΙΧ με οδηγό». Αποτελεί όπως είπε «ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης
νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί».

Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

«Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς

Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω ΚΥΑ την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση - Φορολογικό - Πειρατεία - Υποκλοπή Μετ. Έργου - Πολυεθνικές μας τελειώνουν.

Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο - είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά.

Ή εμείς ή αυτοί.

Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: O Παναθηναϊκός αποκαλύπτεται στους Έλληνες του Σίδνεϊ - Η ώρα και το κανάλι

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai: Στην Art Athina 2025 με έμπνευση από την κορεάτικη παράδοση

07:56WHAT THE FACT

Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

07:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χαμσάιρ - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί στην Αττική: Τι λένε οι αυτοκινητιστές - Πόσο θα διαρκέσει

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari Mitsubishi Eclipse Cross EV: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 600 χιλιόμετρα

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αγώνας δρόμου για να ψηφιστούν εντός Οκτωβρίου οι φοροαπαλλαγές της ΔΕΘ - Το επόμενο βήμα της Εξεταστικής

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η μερική ηλιακή έκλειψη: Τι ώρα ξεκινά και τελειώνει, από πού θα είναι ορατή - Ξόρκια και δεισιδαιμονίες 

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας είναι κλειστοί σήμερα

07:00LIFESTYLE

Ο πρωινός μαραθώνιος μόλις ξεκίνησε στην TV – Οι πρώτες εντυπώσεις και τα «άλογα» κούρσας

06:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Χτυποκάρδια» στη Λεωφόρο για τους αιώνιους, δοκιμασία στη Λάρισα για ΑΕΚ

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Αυξήθηκαν οι καταχωρίσεις - Έρχεται νέο «μπλόκο» σε πέντε πόλεις

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tιμολόγια ρεύματος: Μπλε στροφή καταναλωτών και προμηθευτών - Ασφαλέστερα και φθηνότερα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στο Ηράκλειο: Παλαιστίνιος τραυμάτισε ομοεθνή του και διέφυγε με ηλεκτρικό πατίνι

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Αναμένεται κοσμοσυρροή στην κηδεία του - Υπολογίζουν πλήθος άνω των 100.000 - Θα μιλήσουν Τραμπ και Τζει Ντι Βανς

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος κυνηγός που σκοτώθηκε από λάθος

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν: Διατήρηση των ήρεμων νερών με χαμηλές προσδοκίες

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αρκαδία: Αυτός είναι ο 57χρονος κυνηγός που σκοτώθηκε από λάθος

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της - Την φρόντιζε για χρόνια

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

06:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαιρινή Κυριακή - Φτάνει βαρομετρικό χαμηλό που τα φέρνει όλα τούμπα τις επόμενες ημέρες

07:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χαμσάιρ - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η μερική ηλιακή έκλειψη: Τι ώρα ξεκινά και τελειώνει, από πού θα είναι ορατή - Ξόρκια και δεισιδαιμονίες 

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας είναι κλειστοί σήμερα

07:56WHAT THE FACT

Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι της Αθήνας θα είναι κλειστοί την Κυριακή (21/9)

08:27ΕΛΛΑΔΑ

O Πίρι Ρέις, το πλοίο «Πίρι Ρέις» και η ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο το 1987

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί στην Αττική: Τι λένε οι αυτοκινητιστές - Πόσο θα διαρκέσει

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tιμολόγια ρεύματος: Μπλε στροφή καταναλωτών και προμηθευτών - Ασφαλέστερα και φθηνότερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ