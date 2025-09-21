Φθιώτιδα: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή και ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε περίπου 10 λεπτά πριν από τις 14:00 της Κυριακής (21/09) στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο 121ο χιλιόμετρο, πάνω στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που κινείτο στο ρεύμα προς Λαμία, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του lamiareport.gr.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, οδηγός και συνοδηγός, χωρίς ευτυχώς να έχουν τραυματιστεί.

Δεν χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, παρά μόνο τα πληρώματα του Α’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και το συνεργείο της Νέας Οδού για τη σήμανση του οδοστρώματος, καθώς παρέμειναν κλειστές η δεξιά λωρίδα και η ΛΕΑ μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος από το σημείο.