Φωτιά στη Νέα Πέραμο: Ήχησε το 112 - Ανάμεσα στα σπίτια οι φλόγες
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το βράδυ της Κυριακής (21/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνοδευόμενοι από 14 οχήματα, ενώ υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Οι φλόγες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται ανάμεσα σε σπίτια.
Νωρίτερα, ήχησε μήνυμα 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολούθησουν τις οδηγίες των Αρχών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
09:59 ∙ WHAT THE FACT