Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ
Τη Δευτέρα θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης
Στη σύλληψη 29χρονου μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.
Ο λόγος για τον Κρις Σίλβα, ο οποίος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοόλ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί με χειροπέδες στα κρατητήρια.
Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ, που πραγματοποιούσαν ελέγχους, σταμάτησαν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος.
Η άρνησή του να συνεργαστεί οδήγησε στη σύλληψή του. Ο παίκτης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Δευτέρα, ενώπιον της Δικαιοσύνης με τη διαδικασία του αυτοφώρου.
