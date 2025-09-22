Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Έρχονται 75.000 προσλήψεις εντός του έτους μέσω ΔΥΠΑ
Ελεύθερος Τύπος: Άρχισαν οι πληρωμές αναδρομικών
Τα Νέα: Έτσι θα γίνει ο Γ' Παγκόσμιος
09:59 ∙ WHAT THE FACT
