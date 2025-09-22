Πάτρα: Αναβλήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της 41χρονης Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της

Διεκόπη πριν ξεκινήσει η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 22/09/2025, δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου, 41 ετών, από τον σύντροφό της έξω από ξενοδοχείο, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr το Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αμαλιάδας, έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής από την πλευρά του κατηγορούμενου με τη δίκη να προσδιορίζεται για τις 10/10/2025.

Καρέ – καρέ η άγρια επίθεση στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου

Η δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τόσο για τη σκληρότητά της όσο και γιατί η 41χρονη είχε βρεθεί σε ξενοδοχείο προκειμένου να ηρεμήσει μακριά από τον πρώην σύντροφό της.

Όμως εκείνος την ακολούθησε, την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο και την χτύπησε μέχρι θανάτου...

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που εξασφάλισε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», φαίνεται ο δράστης να ρίχνει κλωτσιά στο κεφάλι της άτυχης γυναίκας, η οποία σωριάζεται στο έδαφος. Οταν συνειδητοποιεί τι έχει γίνει, ο ίδιος την ανασηκώνει και την ταρακουνάει, χωρίς όμως η Γαρυφαλλιά να συνέρχεται.

Ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου την έχει ρίξει από τα χτυπήματα στο έδαφος pelop.gr

Φαίνεται ο δράστης να έχει ρίξει κλωτσιά στη Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου pelop.gr

«Θέλουμε να δικαιωθεί η αδερφή μας»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδερφής του θύματος, Γεωργίας Κολλιοπούλου, η οποία ζητά από το Δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. «Περιμένουμε αρχικά να δικαιωθεί η αδερφή μας.

Να παραδεχθεί ο δράστης το τι ακριβώς της έκανε και τι σκοπό είχε. Οταν πήγε να τη βρει στο ξενοδοχείο, φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός του. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση αυτού του ανθρώπου» τονίζει μιλώντας στην «Π».

Απαντώντας στο ερώτημα τι θα ήθελε να πει στον κατηγορούμενο, η Γεωργία Κολλιοπούλου δεν κρύβει την οδύνη της: «Ενα μεγάλο γιατί. Γιατί ενώ η Γαρυφαλλιά επέλεξε να φύγει, να πάει στο ξενοδοχείο να ηρεμήσει, εκείνος πήγε και την κατέβασε με δόλο από το δωμάτιο; Γιατί δεν την άφησε να φύγει; Είναι ξεκάθαρο ότι πήγε μόνο για να της επιτεθεί. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να τον καταδικάσει όσο πιο αυστηρά γίνεται».

Διαβάστε επίσης