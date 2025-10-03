Μείωση πάνω από 50% στα περίπτερα σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

Ο Θεόδωρος Μάλλιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, με 33 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, ξεκίνησε από το μικρό χωριό Βάλτος της Αιτωλοακαρνανίας και σήμερα περιγράφει τα περίπτερα στο Newsbomb ως «ατέλειωτες ιστορίες ζωής και προκοπής»

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μείωση πάνω από 50% στα περίπτερα σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

Ένας άντρας διαβάζει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε ενα περίπτερο στην Αθήνα στις 23 Ιανουαρίου 2015.

SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι καιροί αλλάζουν και μαζί τους και τα περίπτερα που για δεκαετίες ήταν σύμβολο μικροεπιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Τα μικρά αυτά κουβούκλια, κάποτε γεμάτα ζωή στις γειτονιές, όπου μπορούσε κανείς να βρει τα πάντα, από εφημερίδες και τσιγάρα μέχρι παγωτά και φάρμακα, σήμερα λιγοστεύουν συνεχώς.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Ενώ πριν από το 2010 υπήρχαν περίπου 11.000 περίπτερα σε όλη τη χώρα, σήμερα εκτιμάται ότι έχουν μείνει λιγότερα από 5.000, με τα ανεπίσημα στοιχεία να δείχνουν ότι λειτουργούν γύρω στα 4.700 για το 2024. Στις μεγάλες πόλεις η μείωση είναι ακόμη πιο δραματική: στην Αθήνα τα περίπτερα έχουν μειωθεί από 1.200 σε 450, στη Θεσσαλονίκη έχουν απομειωθεί από 3.000 σε 700, ενώ στην Πάτρα από 332 έχουν απομείνει να λειτουργούν μόλις 117.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων, Θεόδωρος Μάλλιος, που έχει 33 χρόνια στον κλάδο και ξεκίνησε από το μικρό χωριό Βάλτος της Αιτωλοακαρνανίας για να αποκτήσει ένα μικρό περίπτερο στο Σύνταγμα, περιγράφει στο Newsbomb τα περίπτερα ως «ατέλειωτες ιστορίες ζωής και προκοπής».

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Εφημερίδες κρεμασμένες σε περίπτερο

INTIME NEWS

Η μείωση των περιπτέρων οφείλεται σε πολλούς παράγοντες:

  • Aλλαγές στη νομοθεσία,
  • κρίση,
  • περιορισμούς λόγω πανδημίας,
  • αυξανόμενο ανταγωνισμό από μίνι μάρκετ,
  • απαιτήσεις για περισσότερες ώρες δουλειάς και
  • εγκληματικότητα.

Παράλληλα, οι παλαιές άδειες περιπτέρων, που αφορούσαν κυρίως αναπήρους πολέμου και σωμάτων ασφαλείας, είτε εξαντλήθηκαν είτε δημοπρατούνται πλέον δημόσια.

Παρά τις δυσκολίες, ο κλάδος δεν πρόκειται να εξαφανιστεί σύντομα. «Για 20–30 χρόνια τουλάχιστον, τα περίπτερα έχουν ζωή μπροστά τους», λέει ο κ. Μάλλιος. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τουρισμός, καθώς τα μικρά αυτά κιόσκια αποτελούν για τους ξένους ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνικής καθημερινότητας.

Τα περίπτερα έχουν αφήσει και ανεξίτηλη ιστορία. Το πρώτο ελληνικό περίπτερο άνοιξε το 1911 στην Πανεπιστημίου, ενώ διάσημα έγιναν τα περίπτερα της Ομόνοιας και του Συντάγματος, που πούλαγαν ακόμη και τα μικρά σουβενίρ για τους τουρίστες.

Το περίπτερο της Πανεπιστημίου

Το περίπτερο της Πανεπιστημίου

Ιστορίες επιτυχίας ξεκίνησαν από μικρά περίπτερα: ο Γιάννης Γεωργακάς ίδρυσε το Μινιόν το 1934, ενώ τα αδέλφια Χόντου ξεκίνησαν από περίπτερα για να δημιουργήσουν την αλυσίδα Hondos Center.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΙΝΙΟΝ

Το περίπτερο «Μινιόν»

Το βράδυ που ένα περίπτερο βυθίστηκε στην Πανεπιστημίου

Ένα από τα πιο επεισοδιακά περιστατικά στην ιστορία των έργων του μετρό στην Αθήνα συνέβη το βράδυ 3 Οκτωβρίου 1997 στην οδό Πανεπιστημίου, όταν η γη άνοιξε και «κατάπιε» ένα μικρό περίπτερο, την ώρα που συνεργείο τηλεοπτικού σταθμού βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση.

Η επόμενη μέρα μετέτρεψε την Πανεπιστημίου σε κενό δρόμο, τα αυτοκίνητα δεν κυκλοφορούσαν, οι περαστικοί απέφευγαν τη λεωφόρο και τα πρωτοσέλιδα σατίριζαν το περιστατικό με καυστικά σχόλια.

Περίπτερο Πανεπιστημίου

Τα συντρίμμια του περιπτέρου

Το περίπτερο καλύφθηκε τελικά με τσιμέντο ταχείας πήξεως και ο ιδιοκτήτης δεσμεύτηκε να αποζημιωθεί. Αργότερα, η Δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών στον Γάλλο μηχανικό Jean Claude Landry, υπεύθυνο για την επίβλεψη του έργου διάνοιξης στην Πανεπιστημίου.

Εφημερίδα - Περίπτερο

Εφημερίδα της εποχής

Βιβλιοθήκη της Βουλής

Το περιστατικό έμεινε στην ιστορία ως το πιο δραματικό και ταυτόχρονα αστείο κατασκευαστικό ευτράπελο του μετρό στην πρωτεύουσα.

Η αιφνιδιαστική βύθιση του περιπτέρου έγινε και σύνθημα στα στόματα των διαδηλωτών της εποχής που τραγουδούσαν ρυθμικά σε κάθε διαμαρτυρία τους: «Αυτό το νομοσχέδιο αυτού του υπουργείου, θα πέσει σαν περίπτερο στην Πανεπιστημίου!».

Εφημερίδα - Περίπτερο

Εφημερίδα της εποχής

Βιβλιοθήκη της Βουλής

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Ίχνη ανθρώπων που έζησαν πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πονοκέφαλος» για τον ΣΥΡΙΖΑ η αγορά της Belhara

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Ο στόχος ξεκάθαρος, ο Όσμαν ερωτηματικό - Το πρόγραμμα της Euroleague

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια δίχτυα και «χαμένα ψάρια»: Συναγερμός για την υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μωρό τριών ημερών θάφτηκε ζωντανό από τους γονείς λόγω απαγόρευσης γεννήσεων, αλλά επέζησε

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δημοτικό σχολείο μοιάζει εγκαταλελειμμένο - Φθορές, ρωγμές και σκουριασμένα σίδερα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στον Ασπρόπυργο: Πυροσβέστες κάλεσαν την... ΟΠΚΕ για να πάνε σε πυρκαγιά

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαίδαλος» και «Pharos»: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βάζει τέλος στα ρουσφέτια στο Δημόσιο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικές αντιδράσεις για το ισραηλινό «ρεσάλτο» στα σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρώην αστυνομικός λέει ότι η σύζυγός του εξαφανίστηκε- Η γυναίκα έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

SAFE.... γιοκ: Μπλόκο Μητσοτάκη στην Τουρκία όσο υπάρχει στο τραπέζι το casus belli

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρώνουν τη χώρα οι καταιγίδες – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Πρόβλεψη και για τρίτο κύμα κακοκαιρίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζει η Αθήνα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: «Μην το αγγίζετε» – Μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο κατέληξε σε αγροτική περιοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαρώνουν τη χώρα οι καταιγίδες – Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Πρόβλεψη και για τρίτο κύμα κακοκαιρίας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζει η Αθήνα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

SAFE.... γιοκ: Μπλόκο Μητσοτάκη στην Τουρκία όσο υπάρχει στο τραπέζι το casus belli

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Μωρό τριών ημερών θάφτηκε ζωντανό από τους γονείς λόγω απαγόρευσης γεννήσεων, αλλά επέζησε

06:36LIFESTYLE

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: «Μην το αγγίζετε» – Μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο κατέληξε σε αγροτική περιοχή

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πονοκέφαλος» για τον ΣΥΡΙΖΑ η αγορά της Belhara

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στον Ασπρόπυργο: Πυροσβέστες κάλεσαν την... ΟΠΚΕ για να πάνε σε πυρκαγιά

23:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε λύση με τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Ίχνη ανθρώπων που έζησαν πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δαίδαλος» και «Pharos»: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βάζει τέλος στα ρουσφέτια στο Δημόσιο

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου - Ιστορική στιγμή για την αποτρεπτική ισχύ της χώρα μας

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονομερής ανακήρυξη ελληνικής ΑΟΖ - Η άγνωστη σύσκεψη του 2012 και γιατί η Ελλάδα εγκατέλειψε την ιδέα: Η αποκάλυψη στο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ