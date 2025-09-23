Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά Συμεών στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

O εκλεγμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενος της ιστορικής Μονής της Αγίας Αικατερίνης Θεοβαδίστου Όρους Σινά, κ. Συμεών επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε τον κ. Συμεών και του ευχήθηκε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες. Ο ψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο και στο πρόσωπό του ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος για την στήριξη και τη βοήθειά τους.

Τι δήλωσε ο κ. Ιερώνυμος

Αμέσως μετά την συνάντηση ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είδα τον νεοεκλεγέντα ποιμενάρχη της Ιστορικής Μονής του Σινά, έναν εκλεκτό αδελφό και συνοδοιπόρο». Όπως ανέφερε, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την ιστορία και την επικαιρότητα, ενώ ευχήθηκε «να έχει δύναμη και υπομονή, ώστε να δημιουργήσει την πνευματική ατμόσφαιρα που όλοι επιθυμούμε στη Μονή του Σινά και καλή δύναμη και συνέχιση του Ιεραποστολικού του έργου».

Ευχαριστίες Συμεών

Από την πλευρά του, ο κ. Συμεών ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριώτατο και την Εκκλησία της Ελλάδος για τη στήριξή τους προς τη Σιναϊτική Αδελφότητα. Τόνισε ότι «στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκουμε πάντοτε έναν ισχυρό αρωγό, τόσο πνευματικά όσο και υλικά, εφόσον χρειαστεί», υπογραμμίζοντας ότι «σε όλη την πρόσφατη κρίση, η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε ο πιο ειλικρινής συμπαραστάτης μας».

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά σημείωσε ότι οι ευχές και η στήριξη του Αρχιεπισκόπου, των Αρχιερέων, των κληρικών, αλλά και των πιστών της Εκκλησίας της Ελλάδος «μας δίνουν ελπίδα και βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να εκτεθεί η Μονή ούτε να δημιουργηθούν δυσκολίες για την Αδελφότητα».