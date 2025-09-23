Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών με σοβαρούς τραυματισμούς

Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε αλλοδαπούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (23/9) στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο, παρουσία πολιτών.

Οι νεαρής ηλικίας άνδρες επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον χρησιμοποιώντας ακόμα και ρόπαλα, με τους περαστικούς να παρακολουθούν άφωνοι το σκηνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ακολούθησε κυνηγητό στα γύρω στενά ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, ενώ υπήρξαν και άτομα που βρίσκονταν αιμόφυρτα στο έδαφος, έχοντας δεχτεί χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι από ξύλα.

Πολίτες κάλεσαν την Αστυνομία και τέσσερις ομάδες της ΔΙΑΣ βρέθηκαν στην περιοχή αναζητώντας τους υπευθύνους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα νεαρής ηλικίας άτομα βλέποντας τις μηχανές της ΕΛ.ΑΣ τράπηκαν σε φυγή.

