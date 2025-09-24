Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Πώς κάηκε το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν
Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις 1 δισ. ευρώ σε δημόσιο, ένστολους
Η Καθημερινή: Ναυάγιο στη Νέα Υόρκη με ευθύνη της Άγκυρας
Τα Νέα: Άγριο παρασκήνιο
