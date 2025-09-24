Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Απογευματινή: Πώς κάηκε το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν

Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις 1 δισ. ευρώ σε δημόσιο, ένστολους

Η Καθημερινή: Ναυάγιο στη Νέα Υόρκη με ευθύνη της Άγκυρας

Τα Νέα: Άγριο παρασκήνιο

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στην τηλεόραση - «Δεν είχα πρόθεση να αστειευτώ με μια δολοφονία»

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή ενίσχυση για 150.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και διπλή για 660.000 δημοσίους υπαλλήλους

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Βαρύ πένθος για τον τραγικό θάνατο του 21χρονου Ιάσονα- Σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή φορτηγού στη λεωφόρο Μουδανιών - Τραυματίας ο οδηγός

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο για το θάνατο της θρυλικής Ιταλίδας ηθοποιού

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαία τατουάζ αποκαλύπτονται σε κατεψυγμένο τάφο στη Νότια Σιβηρία

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

06:50ΕΡΓΑΣΙΑ

Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.000 επιδοτούμενες θέσεις στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης (ΑμεΑ)

06:44ΕΛΛΑΔΑ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη τα φασόλια – Έφτασαν 14,5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

06:28LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν τα «βαριά πυροβολικά» - Τι γίνεται με Νικολούλη, Κανάκη, Αρναούτογλου

06:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ρίχνεται στη μάχη του Europa League

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έρχονται νέες μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια καλπάζει αλλά τα σούπερ μάρκετ λένε ότι... επιδοτούν τις τιμές: Πάνω από €60 τον μήνα για το καλάθι των γαλακτοκομικών

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης - Πού κληροδότησε την περιουσία του

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Επιβεβαιώθηκε η παγίδα του Ερντογάν στον ΟΗΕ - Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν προκάλεσε... «εμφύλιο» στην Ελλάδα

