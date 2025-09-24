Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός»
Οι συρμοί διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση
Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός», λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Οι συρμοί διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση.
