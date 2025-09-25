Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πρόστιμα μέχρι τελικής πτώσεως (των τιμών)

Ελεύθερος Τύπος: Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές

Η καθημερινή: Από τα ήρεμα στα θολά νερά

Τα Νέα: Νέα ρύθμιση χρεών

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Είχαν προηγηθεί 6,2 Ρίχτερ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: Κατακόρυφη αύξηση κίνησης σε Ηράκλειο, Ρόδο, Χανιά, Κέρκυρα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Στη Βέρνη για το «διπλό» που θα του… αλλάξει τη ζωή

06:36LIFESTYLE

4 σειρές ξεσηκώνουν το X και τους τηλεθεατές

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Συγκλονίζει η μητέρα της 13χρονης που υπέστη άγριο bullying: Την απείλησαν πως θα τη μαχαιρώσουν

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστικά των 10 δημοσκοπήσεων του Σεπτέμβρη: Προβάδισμα της ΝΔ και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

05:58ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Μεγάλη έκρηξη και φωτιά σε αποθήκη στο Σουίντον – Συναγερμός στη βιομηχανική ζώνη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου

06:46ΕΛΛΑΔΑ

