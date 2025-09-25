Διακοπές νερού την Πέμπτη (25/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΥΨΕΛΗ
Νικολάου Γ. και Νικολάου Ι.
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΓΛΥΦΑΔΑ
Ίριδος και Ταίναρου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, EKTAKTH
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Πολυδώρου και Βακτριανής
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΙΔΑΡΙ
Λεωφόρος Αθηνών και Ευτυχίας
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:55 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος