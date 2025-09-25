Χαραλαμπογιάννη: Περισσότερες από 29.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026

Περισσότερες από 29.000 προσλήψεις για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα προγραμματίζει η κυβέρνηση για το 2026, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Από αυτές, 19.300 νέες θέσεις θα εγκριθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη, στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες 10.000 αφορούν ήδη δεσμευμένες προσλήψεις στον τομέα της Παιδείας.

Σύμφωνα με την ίδια, η κατανομή των προσλήψεων για το 2026:

Υγεία : 5.000 θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

: 5.000 θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. ΑΑΔΕ : 700 νέες θέσεις για ενίσχυση των ελέγχων.

: 700 νέες θέσεις για ενίσχυση των ελέγχων. Δικαιοσύνη : 640 προσλήψεις, εκ των οποίων 130 δικαστές και οι υπόλοιποι θα είναι προσωπικό των δικαστηρίων.

: 640 προσλήψεις, εκ των οποίων 130 δικαστές και οι υπόλοιποι θα είναι προσωπικό των δικαστηρίων. Τοπική Αυτοδιοίκηση : 3.900 θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες, με έμφαση σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση.

: 3.900 θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες, με έμφαση σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση. Πυροσβεστικό Σώμα : 600 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων.

: 600 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων. Προστασία του Πολίτη : 1.840 θέσεις, με 600 ειδικούς φρουρούς και πάνω από 1.000 σε σχολές αστυνομίας.

: 1.840 θέσεις, με 600 ειδικούς φρουρούς και πάνω από 1.000 σε σχολές αστυνομίας. Ένοπλες Δυνάμεις: 1.800 προσλήψεις, περιλαμβανομένων στρατιωτικών νοσοκομείων.

Η υφυπουργός σημείωσε ότι ο σχεδιασμός γίνεται «με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι απλώς τις κενές οργανικές θέσεις», απορρίπτοντας κάθε πελατειακή λογική.

Προσλήψεις: Τι αλλάζει σε ΑΣΕΠ και εντοπιότητα

Οι μισές περίπου από τις νέες θέσεις θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ, με βάση τον πανελλήνιο διαγωνισμό που έγινε για πρώτη φορά ψηφιακά το καλοκαίρι. Οι επιτυχόντες θα επιλεγούν με συνδυασμό βαθμολογίας, εντοπιότητας και εμπειρίας.

Προβλέπεται πέναλτι τριών ετών για όσους κλειδώσουν θέση αλλά τελικά δεν την αναλάβουν.

Διπλασιάζονται τα μόρια εντοπιότητας, ενώ για πρώτη φορά τίθεται δέσμευση παραμονής 15 ετών στην περιοχή για όσους την αξιοποιούν.

Ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Από το 2026 θεσμοθετείται η ψηφιακή κάρτα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δημοσίου.

«Δεν γίνεται το 2025 να τηρούμε παρουσίες με στυλό και χαρτί» υπογράμμισε η υφυπουργός, τονίζοντας ότι το μέτρο θα επιφέρει διαφάνεια, ορθότερη καταγραφή υπερωριών και εξοικονόμηση πόρων.

Η κυβέρνηση προχωρά σε στοχευμένες και οριζόντιες αυξήσεις μισθών, ενώ από το 2025 διπλασιάζεται το ποσό για τα μπόνους επιβράβευσης, από 20 σε 40 εκατ. ευρώ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα επιβραβεύονται εφόσον επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους που θα εγκριθούν στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.

