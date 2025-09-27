Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο
Σεισμός έγινε πριν από λίγο ανατολικά του Αλιβερίου
Σεισμός μεγέθους 3,9 της κλιμακας ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο. Έγινε αισθητός στην Αττική.
Το επικεντρό του φαίνεται να είναι 13 χιλιόμετρα ανατολικά του Αλιβερίου.
