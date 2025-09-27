Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

Το επικεντρό του φαίνεται να είναι 13 χιλιόμετρα ανατολικά του Αλιβερίου.

Σεισμός μεγέθους 3,9 της κλιμακας ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο. Έγινε αισθητός στην Αττική.

