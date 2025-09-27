Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα,Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τα 100 σημεία που θα μπουν 388 κάμερες
Ελεύθερος Τύπος: Να άρει το casus bellli η Τουρκία
Η καθημερινή: Τεχνητό μποτιλιάρισμα στον αέρα
Τα Νέα: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης
