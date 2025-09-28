«Ναρκω-βροχή» πάνω από τις φυλακές Κορυδαλλού: Εκτοξεύθηκαν πακέτα με κοκαΐνη από τον δρόμο

Δεν έχουν τέλος οι απόπειρες εισαγωγής ναρκωτικών στον Κορυδαλλό.

Άγνωστος πέταξε τρία πακέτα από την οδό Νικηφορίδη προς τον προαύλιο χώρο των φυλακών, σε μια προσπάθεια να «τροφοδοτήσει» κρατούμενο, κατόπιν παραγγελίας, φυσικά.

Η «επιχείρηση» όμως δεν εξελίχθηκε όπως σχεδιάστηκε. Ένα από τα πακέτα δεν κατάφερε να περάσει τον τοίχο και έπεσε στο δρόμο, αποκαλύπτοντας 63 γραμμάρια χασίς.

Τα υπόλοιπα δύο εντοπίστηκαν έγκαιρα από τις αρχές: στο πρώτο βρέθηκαν 68,9 γραμμάρια κοκαΐνης σε βραχώδη μορφή, ενώ το δεύτερο έκρυβε 409 γραμμάρια χασίς σε μορφή σοκολάτας.

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από το Τμήμα Ασφαλείας Κορυδαλλού, το οποίο έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα.