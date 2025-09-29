Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Όλο το σχέδιο "έκτακτης ανάγκης" για τα ενοίκια
Ελεύθερος Τύπος: 4 μπόνους για 2,5 εκατ. συνταξιούχους
Τα Νέα: Η μεγάλη νύχτα στων στρατηγών
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:44 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το σταυροδρόμι του ΠΑΣΟΚ και το Συνέδριο
06:43 ∙ WHAT THE FACT
Αρχαιολογική ανακάλυψη επιβεβαιώνει τη Βίβλο
06:32 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Καλλιθέα: Εμπρησμός καφετέριας τα ξημερώματα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος