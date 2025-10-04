Ο Γολγοθάς του πάρκινγκ στην Αθήνα - 3+1 προτάσεις που θα λύσουν το πρόβλημα

Η αναζήτηση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα έχει γίνει εφιάλτης για χιλιάδες κατοίκους του λεκανοπεδίου. Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών e-Real Estate, παρουσιάζει 3+1 λύσεις που μπορούν να αλλάξουν ριζικά την αστική καθημερινότητα των οδηγών που πονοκεφαλιάζουν για την εύρεση θέσης στάθμευσης αλλά και των κατοίκων.

«Η έλλειψη διαθέσιμων χώρων στάθμευσης στην Αθήνα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας», δηλώνει ο Θεμιστοκλής Μπάκας. «Οι δρόμοι ασφυκτιούν από την αυξημένη κίνηση, και η έλλειψη οργανωμένων χώρων δεν επιβαρύνει μόνο τους οδηγούς, αλλά επηρεάζει και την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και το περιβάλλον».

Ο πρόεδρος του e-Real Estate περιγράφει το καθημερινό άγχος των Αθηναίων: «Η αναζήτηση θέσης κοντά στο σπίτι έχει γίνει μέρος της ρουτίνας. Πολλοί προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους όχι μόνο με βάση τις προσωπικές τους υποχρεώσεις, αλλά και τη διαθεσιμότητα στάθμευσης».

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, η λύση απαιτεί «συνδυασμό πολιτικών που ενθαρρύνουν τη διάθεση ήδη υπαρχόντων χώρων, την κατασκευή νέων θέσεων και την εφαρμογή κινήτρων προς ιδιώτες και κατασκευαστές».

Οι προτάσεις του Θεμιστοκλή Μπάκα:

Διάθεση χώρων στάθμευσης μεγάλων καταστημάτων εκτός ωραρίου:

«Τα πάρκινγκ super market και malls μπορούν να διατίθενται στο κοινό εκτός ωραρίου», αναφέρει. Η ανταπόδοση μπορεί να περιλαμβάνει μείωση δημοτικών τελών ή φορολογικά οφέλη, όπως εφαρμόζεται σε Βερολίνο και Βαρκελώνη.

Κίνητρα για κατασκευαστές νέων πολυκατοικιών:

«Για κάθε επιπλέον θέση στάθμευσης πέραν του ελάχιστου, οι οικοδομές μπορούν να κερδίζουν προσαύξηση στον συντελεστή δόμησης», εξηγεί. Παράδειγμα επιτυχίας αποτελεί η Βιέννη, όπου οι πολυκατοικίες με υπόγεια πάρκινγκ λαμβάνουν έως και 10% επιπλέον όγκο.

Φορολογικά και άλλα κίνητρα:

Ο κ. Μπάκας τονίζει: «Η μείωση φόρων και τελών για επιπλέον θέσεις που διατίθενται στο κοινό μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο». Εναλλακτικά, η προσθήκη υπόγειου χώρου χωρίς επιβάρυνση στον Συντελεστή Δόμησης μπορεί να λύσει προβλήματα περιοχών με έντονο έλλειμμα θέσεων.

Αξιοποίηση κλειστών ιδιωτικών θέσεων:

«Μπορούμε να προσφέρουμε φορολογικά κίνητρα σε ιδιώτες που διαθέτουν τις θέσεις τους στο κοινό», σημειώνει, υπογραμμίζοντας τη σημασία ψηφιακών πλατφορμών και νομικών προτύπων για κοινή χρήση.

Ο ίδιος τονίζει ότι η Αθήνα μπορεί να αντλήσει εμπειρίες από το εξωτερικό: «Πόλεις όπως το Μόναχο, η Βαρκελώνη, η Στοκχόλμη και η Βιέννη εφαρμόζουν συνδυαστικά μέτρα που μειώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, βελτιώνουν την ασφάλεια και ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα».

Καταλήγοντας, ο κ. Μπάκας επισημαίνει: «Με συντονισμένη δράση Δήμου, ιδιωτικού τομέα και πολιτών, η Αθήνα μπορεί να μετατρέψει το πρόβλημα στάθμευσης σε ευκαιρία για βελτίωση της αστικής ζωής».

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας

