Ο Γολγοθάς του πάρκινγκ στην Αθήνα - 3+1 προτάσεις που θα λύσουν το πρόβλημα

Η αναζήτηση θέσης στάθμευσης στο κέντρο έχει γίνει καθημερινός Γολγοθάς για χιλιάδες Αθηναίους 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ο Γολγοθάς του πάρκινγκ στην Αθήνα - 3+1 προτάσεις που θα λύσουν το πρόβλημα

Η καθημερινή «κρίση» των Αθηναίων

Pexels
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αναζήτηση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα έχει γίνει εφιάλτης για χιλιάδες κατοίκους του λεκανοπεδίου. Ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών e-Real Estate, παρουσιάζει 3+1 λύσεις που μπορούν να αλλάξουν ριζικά την αστική καθημερινότητα των οδηγών που πονοκεφαλιάζουν για την εύρεση θέσης στάθμευσης αλλά και των κατοίκων.

«Η έλλειψη διαθέσιμων χώρων στάθμευσης στην Αθήνα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας», δηλώνει ο Θεμιστοκλής Μπάκας. «Οι δρόμοι ασφυκτιούν από την αυξημένη κίνηση, και η έλλειψη οργανωμένων χώρων δεν επιβαρύνει μόνο τους οδηγούς, αλλά επηρεάζει και την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και το περιβάλλον».

Ο πρόεδρος του e-Real Estate περιγράφει το καθημερινό άγχος των Αθηναίων: «Η αναζήτηση θέσης κοντά στο σπίτι έχει γίνει μέρος της ρουτίνας. Πολλοί προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους όχι μόνο με βάση τις προσωπικές τους υποχρεώσεις, αλλά και τη διαθεσιμότητα στάθμευσης».

κίνηση

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, η λύση απαιτεί «συνδυασμό πολιτικών που ενθαρρύνουν τη διάθεση ήδη υπαρχόντων χώρων, την κατασκευή νέων θέσεων και την εφαρμογή κινήτρων προς ιδιώτες και κατασκευαστές».

Οι προτάσεις του Θεμιστοκλή Μπάκα:

Διάθεση χώρων στάθμευσης μεγάλων καταστημάτων εκτός ωραρίου:
«Τα πάρκινγκ super market και malls μπορούν να διατίθενται στο κοινό εκτός ωραρίου», αναφέρει. Η ανταπόδοση μπορεί να περιλαμβάνει μείωση δημοτικών τελών ή φορολογικά οφέλη, όπως εφαρμόζεται σε Βερολίνο και Βαρκελώνη.

Κίνητρα για κατασκευαστές νέων πολυκατοικιών:
«Για κάθε επιπλέον θέση στάθμευσης πέραν του ελάχιστου, οι οικοδομές μπορούν να κερδίζουν προσαύξηση στον συντελεστή δόμησης», εξηγεί. Παράδειγμα επιτυχίας αποτελεί η Βιέννη, όπου οι πολυκατοικίες με υπόγεια πάρκινγκ λαμβάνουν έως και 10% επιπλέον όγκο.

Φορολογικά και άλλα κίνητρα:
Ο κ. Μπάκας τονίζει: «Η μείωση φόρων και τελών για επιπλέον θέσεις που διατίθενται στο κοινό μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο». Εναλλακτικά, η προσθήκη υπόγειου χώρου χωρίς επιβάρυνση στον Συντελεστή Δόμησης μπορεί να λύσει προβλήματα περιοχών με έντονο έλλειμμα θέσεων.

Αξιοποίηση κλειστών ιδιωτικών θέσεων:
«Μπορούμε να προσφέρουμε φορολογικά κίνητρα σε ιδιώτες που διαθέτουν τις θέσεις τους στο κοινό», σημειώνει, υπογραμμίζοντας τη σημασία ψηφιακών πλατφορμών και νομικών προτύπων για κοινή χρήση.

αυτοκίνητα

Ο ίδιος τονίζει ότι η Αθήνα μπορεί να αντλήσει εμπειρίες από το εξωτερικό: «Πόλεις όπως το Μόναχο, η Βαρκελώνη, η Στοκχόλμη και η Βιέννη εφαρμόζουν συνδυαστικά μέτρα που μειώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, βελτιώνουν την ασφάλεια και ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα».

Καταλήγοντας, ο κ. Μπάκας επισημαίνει: «Με συντονισμένη δράση Δήμου, ιδιωτικού τομέα και πολιτών, η Αθήνα μπορεί να μετατρέψει το πρόβλημα στάθμευσης σε ευκαιρία για βελτίωση της αστικής ζωής».

themistoklis-andreas-bakas.jpg

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Togg στην Ευρώπη: Η Τουρκία μπαίνει δυναμικά στα ηλεκτρικά – Πόσο κοστίζουν

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλ Αλαμουντίν: Μάγεψε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ με styling εμπνευσμένο από την «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ

07:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - Ξαφνικά στο επίκεντρο οι διαφωνίες για τις Belhara

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Πρόγευμα» τριών αγώνων πριν το ντέρμπι της Τούμπας

07:05LIFESTYLE

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

07:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έξοδος στην Αθήνα: Επιλογές για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθεί η τιμή του - Πόσο θα το αγοράσουμε φέτος

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πατίνια και τροχαία: Πού επιτρέπεται τελικά να κινούνται; - Ειδικός απαντά στο Newsbomb

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο Γολγοθάς του πάρκινγκ στην Αθήνα - 3+1 προτάσεις που θα λύσουν το πρόβλημα

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά - Διαφήμιζαν τα... κλοπιμαία!

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, το σκληρό ροκ, ο εκλογικός συναγερμός και στο βάθος... Δένδιας

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πλήξει την Αθήνα η νέα κακοκαιρία - Τι βλέπει το ECMWF

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταιγιστικές εξελίξεις και αχτίδα φωτός για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων - Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στην κίνηση Τραμπ

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Ποια ημέρα ξεκινούν οι πληρωμές

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Επεισόδια με κουκουλοφόρους στο κέντρο και επιθέσεις με μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Ο «Άγιος - Φιλόσοφος» των Αθηνών

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Καταιγιστικές εξελίξεις και αχτίδα φωτός για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων - Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στην κίνηση Τραμπ

07:05LIFESTYLE

Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Τι γίνεται σε MEGA και ΣΚΑΪ, στο παιχνίδι το OPEN

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο από αλλεργικό σοκ

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αμάλ Αλαμουντίν: Μάγεψε στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ με styling εμπνευσμένο από την «χρυσή εποχή» του Χόλιγουντ

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πλήξει την Αθήνα η νέα κακοκαιρία - Τι βλέπει το ECMWF

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθεί η τιμή του - Πόσο θα το αγοράσουμε φέτος

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης, το σκληρό ροκ, ο εκλογικός συναγερμός και στο βάθος... Δένδιας

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το TikTok πρόδωσε τους ληστές Ρομά - Διαφήμιζαν τα... κλοπιμαία!

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω τις προκαταβολές αποζημιώσεων πληγέντων από τον Ντάνιελ και τις φωτιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ