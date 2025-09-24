Η ακρίβεια καλπάζει αλλά τα σούπερ μάρκετ λένε ότι... επιδοτούν τις τιμές

Το Newsbomb.gr έκανε αυτοψία σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ και κατέγραψε τις τιμές σε βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα - Οι αριθμοί που αντικρίσαμε προκαλούν ζάλη: από τη φέτα μέχρι το γάλα και τα γιαούρτια, οι αυξήσεις είναι εμφανείς και δυσκολεύουν την καθημερινότητα των καταναλωτών

Η ακρίβεια καλπάζει αλλά τα σούπερ μάρκετ λένε ότι... επιδοτούν τις τιμές
Το Newsbomb.gr πραγματοποίησε αυτοψία σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ και κατέγραψε τις τιμές σε βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Η εικόνα στα ράφια είναι αποκαρδιωτική, με τις αυξήσεις να δυσκολεύουν την καθημερινότητα χιλιάδων καταναλωτών.

Αν ένα μέσο νοικοκυριό θελήσει να γεμίσει το ψυγείο του με τα απολύτως βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα, το κόστος είναι αποκαλυπτικό. Για ένα κιλό φέτα θα χρειαστεί να δώσει τουλάχιστον 12 με 14 ευρώ, ενώ για ένα κιλό στραγγιστό γιαούρτι η τιμή κυμαίνεται γύρω στα 4,70 ευρώ. Στο γάλα, ακόμη και οι πιο «οικονομικές» επιλογές κοστίζουν πάνω από 1 ευρώ το λίτρο, με αποτέλεσμα για μια οικογένεια που καταναλώνει τρία λίτρα την εβδομάδα το ποσό να ξεπερνά τα 12 ευρώ τον μήνα.

Αν υπολογίσουμε μία συσκευασία τυρί του τοστ γύρω στα 3 ευρώ, ένα κιλό φέτα στα 13 ευρώ, δύο λίτρα γάλα την εβδομάδα σε μέση τιμή 2 ευρώ το λίτρο και ένα κιλό στραγγιστό γιαούρτι στα 4 ευρώ, τότε μόνο για τα απολύτως απαραίτητα η μηνιαία δαπάνη ξεπερνά τα 60 ευρώ. Το ποσό αυτό ανεβαίνει σημαντικά εάν προστεθούν γιαούρτια χωρίς λακτόζη, βιολογικό γάλα ή άλλες πιο «ειδικές» επιλογές που κοστίζουν ακριβότερα.

Η φέτα σε τιμές χρυσού - Από 6,50 έως 14,50 το κιλό

Η φέτα, που αποτελεί παραδοσιακό προϊόν για το ελληνικό τραπέζι, πωλείται σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και 14,50 ευρώ το κιλό.

3cde98c1-63bc-4284-a04b-a9543034fde3.jpg

Σε άλλα ψυγεία η ίδια κατηγορία προϊόντος φτάνει τα 6,50, 6,95 ή 9,90 ευρώ.

ΦΕΤΑ

Στις συσκευασίες, η εικόνα δεν είναι καλύτερη: φέτα των 400 γραμμαρίων πωλείται προς 5,96 ευρώ.

ΦΕΤΑ

Σε άλλη εταιρεία διατίθεται συσκευασία φέτας με το ίδιο βάρος στα 6,28 ευρώ.

ΤΥΡΙ

Συναντήσαμε επίσης φέτα ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) των 400 γραμμαρίων με τιμή 5,80 ευρώ, ενώ το κιλό κοστολογείται στα 12,60 ευρώ.

ΦΕΤΑ

Λευκό τυρί χωρίς γλουτένη, σε συσκευασία των 400 γραμμαρίων πωλείται 1,95 ευρώ και τα 200 γραμμάρια 2,01 ευρώ.

ΦΕΤΑ

Τυρί του τοστ: Ίδιες συσκευασίες, άλλες τιμές

Στο τυρί του τοστ οι διαφορές είναι επίσης εντυπωσιακές.

tyri.jpg

Συσκευασίες των 175 γραμμαρίων κοστίζουν 2,34 ευρώ, ενώ για τα 200 γραμμάρια η τιμή ξεκινά από τα 2,80 ευρώ και φτάνει ακόμη και τα 3,39 ευρώ.

tyria.jpg

Σε ορισμένα ψυγεία καταγράψαμε την ίδια ποσότητα με τιμή 3,25 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι ακόμη και σε τόσο μικρές συσκευασίες, οι αποκλίσεις μπορούν να ξεπεράσουν τα 50 λεπτά.

trikalino.jpg

Το γάλα που «καίει» τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Το γάλα, καθημερινό προϊόν για κάθε οικογένεια, παρουσιάζει εικόνα μεγάλης ακρίβειας.

ΓΑΛΑ

Εντοπίσαμε πλήρες γάλα 1,5 λίτρου στα 2,95 ευρώ, ενώ του ενός λίτρου κυμαίνεται από 1,10 έως 2,15 ευρώ.

ΓΑΛΑ

Σε άλλη συσκευασία αναγραφόταν «προσφορά» με τιμή 1,38 ευρώ, ωστόσο στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καμία μείωση αφού η κανονική τιμή ήταν η ίδια.

ΓΑΛΑ

Το γάλα με 1,7% λιπαρά πωλείται στα 2,76 ευρώ το 1,5 λίτρο, ενώ με 1,5% λιπαρά στα 1,94 ευρώ.

ΓΑΛΑ

Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα στα ειδικά προϊόντα: γάλα 0% λιπαρά εντοπίστηκε στα 2,06 ευρώ το λίτρο, το βιολογικό πλήρες στα 2,58 ευρώ.

ΓΑΛΑ

Στην ίδια εταιρεία με την παραπάνω το γάλο του ενός λίτρου με χαμηλά λιπαρά κοστίζει 2,06 ευρώ.

ΓΑΛΑ

Το ελαφρύ γάλα του ενός λίτρου γνωστής εταιρείας κοστίζει 1,67 ευρώ.

ΓΑΛΑ

Γιαούρτια: Μεγάλες διαφορές από 1,72 έως 4,70 ευρώ

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στα γιαούρτια. Το στραγγιστό του ενός κιλού κοστίζει 3,94 ευρώ, ενώ άλλη εταιρεία διαθέτει το ίδιο προϊόν προς 4,70 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Στα πολυσυσκευασμένα η διακύμανση είναι χαοτική: τρία κεσεδάκια χαμηλών λιπαρών ή πλήρη πωλούνται από 1,72 ευρώ, ενώ σε άλλες μάρκες η τιμή για την ίδια ποσότητα φτάνει τα 4,04 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Άλλη εταιρεία διαθέτει τρία κεσεδάκια με χαμηλά λιπαρά στα 3,64 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Διαφορετικό προϊόν κοστίζει 2,56 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Σε δύο τεμάχια εντοπίσαμε τιμή 2,52 ευρώ, ενώ γιαουρτάκια χωρίς λακτόζη φτάνουν τα 2,16 ευρώ τα δύο.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Τα τρία κεσεδάκια χωρίς λακτόζη χαμηλών λιπαρών πωλούνται 3,10 ευρώ, ενώ τα πλήρη 2,32 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Στραγγιστό τριών τεμαχίων γνωστής εταιρείας κοστολογείται 2,72 ευρώ, ενώ προϊόν ιδιωτικής ετικέτας στην ίδια κατηγορία βρέθηκε μόλις στα 1,85 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Στα ράφια εντοπίσαμε και γιαούρτια 0% και 2% λιπαρά που πωλούνται 1,99 ευρώ τα τρία.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Στο στραγγιστό γιαούρτι οι τιμές επίσης προκαλούν προβληματισμό. Το ένα κιλό εντοπίστηκε στα 3,94 ευρώ, ωστόσο σε άλλη εταιρεία η ίδια ποσότητα πωλείται προς 4,70 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Αξιοσημείωτο είναι ότι και η εκδοχή με χαμηλά λιπαρά κοστίζει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή 4,70 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Τρία κεσεδάκια, είτε χαμηλών λιπαρών είτε πλήρη, πωλούνται μόλις 1,72 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Το πλήρες γιαούρτι της ίδια εταιρίας κοστίζει 1,72 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Την ίδια ώρα άλλο προϊόν με 2% λιπαρά κοστολογείται στα 2,52 ευρώ τα δύο.

1758643984717-547300931-capture.jpg

Για όσους προτιμούν γιαούρτια χωρίς λακτόζη, η τιμή για τρία πλήρη κεσεδάκια φτάνει τα 2,32 ευρώ.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Στην κατηγορία του στραγγιστού, τα τρία τεμάχια εντοπίστηκαν στα 2,72 ευρώ.

1758643901662-954122939-capture.jpg

Ακριβώς 2,72 ευρώ κοστίζει και η εκδοχή με 0% λιπαρά της ίδιας εταιρείας.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Επίσης, γιαούρτια 0% και 2% λιπαρών κυκλοφορούν στην τιμή των 1,99 ευρώ για τρία κεσεδάκια.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ

Tα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν άλλο να επιδοτούν τις τιμές

Ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Αριστοτέλης Παντελιάδης, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση της ΕΣΕΕ για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την καθιέρωση της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου υπογράμμισε ότι οι αλυσίδες δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να απορροφούν το κόστος στις τιμές, την ώρα που οι καταναλωτές βλέπουν συνεχώς νέες αυξήσεις στα ράφια.

Ο κ. Παντελιάδης ωστόσο δηλώνει τη δυσαρέσκειά του για τα παρεμβατικά μέτρα εκ μέρους της κυβέρνησης, ισχυριζόμενος ότι ο κλάδος δεν μπορεί να σηκώσει άλλο το βάρος της επιδότησης των τιμών. Εκτίμησε δε πως τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ μικρά και πως απειλείται ανοιχτά η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του χώρου.

«Δεν υπάρχουν περιθώρια τα σούπερ μάρκετ να επιδοτήσουν άλλο τις τιμές. Βοηθήσαμε τον καταναλωτή όσο μπορέσαμε. Υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο η επιβίωση επιχειρήσεων τίθεται σε κίνδυνο» είπε και πρόσθεσε: «Οι τιμές τα προηγούμενα χρόνια ανέβηκαν όχι επειδή ανέβηκε η κερδοφορία των σούπερ μάρκετ. Αντιθέτως η κερδοφορία έπεσε».

«Τα σουπερ μάρκετ φαίνεται να παίρνουν πάρα πολλά χρήματα αλλά στους ισολογισμούς τους αποδεικνύεται ότι το περιθώριο κέρδους τους είναι πολύ μικρό. Για κάθε ένα ευρώ που αγοράζει ο καταναλωτής, τα σούπερ μάρκετ έχουν προ φόρων κέρδη μόλις 1,2 λεπτά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι αδύνατον να πορευτούμε με παρεμβατικά μέτρα», πρόσθεσε και τόνισε ακόμη πως το θέμα των 1.000 κωδικών προϊόντων για τα οποία ζητά μειώσεις το υπουργείο Ανάπτυξης, «είναι μεγάλη ιστορία. Μόνα τους τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να το υλοποιήσουν, θα ήταν ανούσιο. Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή των προμηθευτών και πιστεύουμε πως θα το στηρίξουν, αλλά είναι αδύνατον να πορευτούμε με τέτοια παρεμβατικά μέτρα».

