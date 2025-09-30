Διακοπές νερού την Τρίτη (30/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α
Πίνδου και Φιλικής Εταιρείας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Κυδαθηναίων και Αλεξανδρείας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑ
25ης Μαρτίου και Ηπείρου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, EKTAKTH
ΚΕΦΑΛΑΡΙ
Σύρου και Δημ. Γούναρη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, EKTAKTH
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Γ.Καστάνη 9 και Πάροδος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, EKTAKTH
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
Επιδαύρου και Μεγαλουπόλεως
- ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ, ΠΕΝΤΕΛΗ, EKTAKTH
ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τζων Κέννεντυ και Καβάφη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΙΔΑΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΙΔΑΡΙ
Σπάρτης και Λεωνίδα
