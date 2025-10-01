Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε μόνη από νηπιαγωγείο και περπάτησε 500 μέτρα χωρίς συνοδεία

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει το 4χρονο κοριτσάκι που ξέφυγε από την προσοχή των υπευθύνων νηπιαγωγείου στον Άγιο Παντελεήμονα και περπάτησε μόνο του περίπου 500 μέτρα στην Αθήνα και το σταμάτησε μια αλλοδαπή γυναίκα.

Η μητέρα του 4χρονου έφτασε στο νηπιαγωγείο, όπως αναφέρει το MEGA, για να πάρει το παιδί της. Όμως, τότε αντιλήφθηκαν ότι η 4χρονη δεν ήταν εκεί. Αμέσως, η μητέρα της ενημέρωσε την Αστυνομία και έτσι οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της διευθύντριας του νηπιαγωγείου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την ίδια στιγμή, αστυνομικοί έκαναν έρευνες στην περιοχή για να βρουν την 4χρονη.

Η 4χρονη είχε διανύσει μια απόσταση περίπου 500 μέτρων και κινούνταν δίπλα από μια γυναίκα από τη Ρουμανία, η οποία έσπρωχνε με τα χέρια της ένα καροτσάκι μέσα στο οποίο υπήρχε ένα μικρό παιδί.

Η γυναίκα από τη Ρουμανία, όπως αναφέρει το MEGA, ρώτησε την 4χρονη αν ήταν μόνη της και μόλις της είπε το κορίτσι ότι δεν τη συνοδεύει κανείς, τη σταμάτησε και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Στην οδό Αχαρνών έσπευσαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. και παρέλαβαν την 4χρονη και την επέστρεψαν στη μητέρα της.

Για το περιστατικό το υπουργείο Παιδείας έχει διατάξει ΕΔΕ.