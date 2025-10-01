Βοιωτία: Γιατί η 62χρονη δεν αποκάλυψε τον θάνατο της μητέρας της

Η 62χρονη μίλησε για οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα, που την έκαναν - όπως είπε - να θάψει στο λάκκο τη μητέρα της

Newsbomb

Βοιωτία: Γιατί η 62χρονη δεν αποκάλυψε τον θάνατο της μητέρας της

Η 62χρονη από τη Βοιωτία έξω από τα δικαστήρια Θήβας 

Glomex/MEGA
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο δικαστήριο Θήβας βρέθηκε η 62χρονη από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε λάκκο για να εισπράττει τα επιδόματα και τις συντάξεις της. Το δικαστήριο επέβαλε στην 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ ποινή φυλάκισης 14 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει έναν από αυτούς - καθώς δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Η 62χρονη μίλησε για οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα, που την έκαναν - όπως είπε - να θάψει στο λάκκο τη μητέρα της. Στην κατάθεσή της, η 62χρονη ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της, μέσα στον λάκκο που έσκαψε στην αυλή του σπιτιού τους στο Κλειδί Βοιωτίας, ενώ επανέλαβε πως έχει μετανιώσει.

Η 62χρονη υποστήριξε ότι το μόνο κίνητρό της ήταν η επιθυμία της να κερδίζει χρήματα για να πληρώνει τα χρέη και τις υποχρεώσεις της. Υποστήριξε ακόμη στο δικαστήριο ότι τα προβλήματα υγείας της μητέρας της ξεκίνησαν το 1997 ενώ αναφέρθηκε και στα προβλήματα υγείας του γιου της αλλά και την κακοποίηση από τον πρώην σύζυγό της.

«Όλα άρχισαν το 1997. Οι θεραπείες της μητέρας μου ήταν κοστοβόρες. Έχασε το ένα της μάτι, μετά το άλλο. Το 1997 κάνω το παιδί. Χάρηκαν πολύ. Όταν ο γιος μου ήταν 1,5 έτους, εμφανίστηκε το πρόβλημα υγείας του. Ο πρώην σύζυγός μου ήταν τοπογράφος. Δεν στερούμασταν. Ήμασταν καλά. Μετά το παιδί άρχισε να εμφανίζει αλλεργίες. Τον Σεπτέμβριο του 2000 μαύρισε. Σε δύο μέρες είχε μαυρίσει παντού», ανέφερε η 62χρονη.

Και συμπλήρωσε: «Μας είπαν ότι αυτό είναι αυτοάνοσο. Από εκεί και μετά σταμάτησε να βοηθάει. Ξαφνικά, μια μέρα, σαν να κατέβασε τον διακόπτη. “Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον ταξιτζή”, έλεγε. Δεν ήθελε ένα παιδί άρρωστο. Καθόταν μέσα στο σπίτι, κοίταγε το ταβάνι. Δεν έδινε τίποτα. Τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Δύο μέρες νοσηλείας 2.000 ευρώ. Τα έδωσε και μετά τα ζήτησε πίσω.

Όταν κοιμόταν το παιδί, είχε πολλές εκρήξεις. Δεν μιλούσα. Είχα καλέσει αστυνομία πολλές φορές. Έβλεπαν τα αίματα. Το 2003 έκανα ασφαλιστικά μέτρα για να φύγω. Έγιναν πολλά δικαστήρια και η διατροφή ήταν 400 ευρώ τον μήνα. Δεν τα έδινε. Όταν υπάρχει ένα αλλεργικό σοκ και πρέπει να πας στο Παίδων με 170 ευρώ και 130 να σε φέρουν, δεν έχεις τον χρόνο να ψάξεις τον πρώην», είπε όταν ρωτήθηκε γιατί προτίμησε να απευθυνθεί σε τοκογλύφο αντί στον πρώην σύζυγό της.

Τα χρέη και οι απειλές

Η 62χρονη υποστήριξε πως τα χρέη σε τοκογλύφους ήταν μεγάλα, με την πρώτη της σκέψη να είναι πως εάν δεν μιλήσει για τον θάνατο της μητέρας της, τότε θα μπορούσε να τους ξεχρεώσει με τη σύνταξή της.

«Είχα πάρει τηλέφωνο έναν ξάδελφο, που ήξερε ότι είχα οικονομικά προβλήματα. Ήξερα ότι 2.500 ευρώ ήταν τα έξοδα της κηδείας. Πάνω στην απελπισία μου η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αν δεν πω για το θάνατο της μητέρα μου, θα μείνουν τα χρήματα για να εξοφλήσω τον τοκογλύφο. Το 2023 το χρέος ήταν 56.000 ευρώ. 1.400 με 1.500 τον μήνα έπαιρνε η μητέρα μου», ισχυρίστηκε η 62χρονη.

«Για 13 χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω, να φάω. Μετρούσα τα λεφτά, ζούσα με έναν φόβο. Ήταν αυτή η κατάσταση. Ήμουν μόνη μου. Όσο ζούσε ο μπαμπάς, είχα μια στήριξη. Μιλούσαμε, μου έδινε κουράγιο», πρόσθεσε.

«Ο τοκογλύφος ερχόταν το βράδυ στο σπίτι, όταν πέθανε ο πατέρας μου και μου έλεγε: “Αν δεν δώσεις 5.000 μέχρι τότε… το παιδί σου πάει φροντιστήριο, σωστά;”. Δεν μπορούσα να δανειστώ, γιατί δούλευα σε υπηρεσία. Ο τοκογλύφος μού ζήτησε να του μεταβιβάσω όλα στο όνομά του και του λέω: “Όχι, είναι στο όνομα του παιδιού”. Έκανα ό,τι μπορούσα, σίγουρα με λάθος τρόπο. Αν ο μπαμπάς μου ζούσε, σίγουρα θα τα κατάφερνε», τόνισε η γυναίκα.

Τι υποστήριξε ο γιος της 62χρονης από τη Βοιωτία

Από την πλευρά του, ο γιος της 62χρονης ανέφερε: «Ήταν μεσημέρι, κοιμόμουν. Με πήρε η μάνα μου, ήταν με χειροπέδες. ‘’Δεν θέλω να φοβηθείς. Θέλω να σου εξηγήσω ότι εγώ μάλλον θα κατηγορηθώ ότι έθαψα την γιαγιά ενώ έχει πεθάνει και θέλω να το διαχειριστείς’’. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω ούτε να καταλάβω την πράξη. Νιώθω όμως ενοχές ότι τα δικά μου έξοδα μπορεί να την οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Νιώθω ότι στην πορεία της ζωής μου έχω δημιουργήσει οικονομικά βάρη.

Εργαζόμουν στην Κρήτη. Έχει χρειαστεί να νοσηλευτώ σε καταστάσεις που απαιτούσαν πολλά χρήματα. Νοσηλεύτηκα 9 μήνες στην Θεσσαλονίκη στην αρχή στο Παίδων και μετά στο Διαβαλκανικό. Εγώ τότε κατάλαβα ότι απαιτήθηκε ένα μεγάλο ποσό. Ξέρω ότι υπήρχαν πολλές πιέσεις. Έρχονταν άνθρωποι ακόμα και όταν ζούσε ο παππούς μου, να ζητήσουν πίσω τα δανεικά. Ξέρω ότι η μητέρα μου είχε φτάσει σε ένα σημείο, που χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά. Κάθε φορά που προσπαθούσα να μάθω το χρέος, μου έλεγε η μάνα μου ‘’είμαστε καλά, δεν θέλω να ασχοληθείς με αυτό’’».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:44LIFESTYLE

Μέγκαν Μαρκλ: Εγκλωβισμένος στον 19ο όροφο πολυκατοικίας ο πατέρας της εξαιτίας του φονικού σεισμού στις Φιλιππίνες

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα ρολογιών — Υπεύθυνος απείλησε πελάτη με όπλο!

19:34ΚΟΣΜΟΣ

«Κάντο όπως η Disney με τον Μίκυ Μάους» λέει για το Labubu το αφεντικό της κινεζικής Pop Mart και αποκαλύπτει το σχέδιό του

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μέλη της Χαμάς συνελήφθησαν στη Γερμανία - Σχεδιάζαν επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοβαρά επεισόδια στη Νάπολι πριν το ματς με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:16LIFESTYLE

Selena Gomez: Άλλαξε τρία νυφικά στον γάμο της - Η εντυπωσιακή δεξίωση και οι εκλεκτοί καλεσμένοι

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Η Ευρώπη να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Τhereference-paris: Η δέσμευση της Αιγύπτου στην κρίση της Γάζας: διπλωματία, διαμεσολάβηση και αλληλεγγύη

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυνήγι θησαυρού: Μυστικά, ιστορίες και κίνδυνοι - Σε ποια μέρη της Ελλάδας ψάχνουν για λίρες

19:04ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑΒ: Παρακολουθούμε καθημερινά την υγεία του Πάνου Ρούτσι - Αρνείται εργαστηριακό έλεγχο

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου της Ρωσίας ύποπτο για τις υπερπτήσεις drones

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Κέντρικ Ναν: Ψηφίστηκε ο δυσκολότερος παίκτης για να τον μαρκάρουν

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσμοθετείται η πλήρης αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπικού - Εντάσσονται και οι στρατιωτικοί νοσηλευτές

18:37ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑΒ για Πάνο Ρούτσι: Αρνείται κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Γιατί η 62χρονη δεν αποκάλυψε τον θάνατο της μητέρας της

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood - «Η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική»

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα από τον «Στόλο για τη Γάζα»: Απέχει 75 μίλια από τη Λωρίδα, 80% πιθανότητα για επίθεση από το Ισραήλ δίνουν οι στοιχηματικές!

18:13ΕΛΛΑΔΑ

«Μας σημάδευαν με όπλο» – Σοκαριστική καταγγελία πυροσβεστών για επίθεση σε φωτιά στον Ασπρόπυργο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Από αλλεργικό σοκ πέθανε η 27χρονη έγκυος - Της χορηγήθηκε αντιβίωση

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

17:52ΚΥΠΡΟΣ

Ελληνικά F- 16 Viper διασχίζουν τον ουρανό της Κύπρου - Πέταξαν πάνω από την παρέλαση - Βίντεο

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα από τον «Στόλο για τη Γάζα»: Απέχει 75 μίλια από τη Λωρίδα, 80% πιθανότητα για επίθεση από το Ισραήλ δίνουν οι στοιχηματικές!

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood - «Η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα ρολογιών — Υπεύθυνος απείλησε πελάτη με όπλο!

18:13ΕΛΛΑΔΑ

«Μας σημάδευαν με όπλο» – Σοκαριστική καταγγελία πυροσβεστών για επίθεση σε φωτιά στον Ασπρόπυργο

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυνήγι θησαυρού: Μυστικά, ιστορίες και κίνδυνοι - Σε ποια μέρη της Ελλάδας ψάχνουν για λίρες

17:55LIFESTYLE

Γυμνή στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα: Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Γιατί η 62χρονη δεν αποκάλυψε τον θάνατο της μητέρας της

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Πέθανε 28χρονη έγκυος - ΕΔΕ για τα αίτια του θανάτου της

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη έφυγε μόνη από νηπιαγωγείο και περπάτησε 500 μέτρα χωρίς συνοδεία - Βίντεο ντοκουμέντο

19:04ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΑΒ: Παρακολουθούμε καθημερινά την υγεία του Πάνου Ρούτσι - Αρνείται εργαστηριακό έλεγχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ