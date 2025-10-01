Βοιωτία: «Χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά» λέει ο γιος της 62χρονης

Η 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία, που καταδικάστηκε για την ταφή της μητέρας της σε αυτοσχέδιο λάκκο, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την συνταξή της, έδωσε τη δική εκδοχή της ενώπιον του δικαστηρίου, τονίζοντας ότι όλα όσα έκανε συνδέονται με τα οικονομικά βάρη που δημιουργήθηκαν από τα χρόνια προβλήματα υγείας του γιου της.

Ο τελευταίος στάθηκε στο πλευρό της, δηλώνοντας πως η μητέρα του βρέθηκε αντιμέτωπη με αβάσταχτα χρέη εξαιτίας της προσπάθειάς της να τον κρατήσει στη ζωή.

«Νοιώθω ότι στη ζωή μου έχω δημιουργήσει τεράστια οικονομικά βάρη» λόγω της υγείας μου, ανέφερε ο γιος, ο οποίος νοσηλεύτηκε επί μήνες στη Θεσσαλονίκη, πρώτα στο Παίδων και αργότερα στο Διαβαλκανικό. Όπως είπε, η μητέρα του αναγκαζόταν να δανείζεται συνεχώς, φτάνοντας στο σημείο να χρωστά «σε όποιον μιλούσε ελληνικά».

Η απολογία της 62χρονης

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ο λάκκος, στον οποίο βρέθηκε θαμμένη η μητέρα της, είχε ανοιχτεί ενάμιση χρόνο νωρίτερα. «Πήρα απλώς έναν άνθρωπο να με βοηθήσει στη μεταφορά», σημείωσε.

Η κατάθεσή της πάντως ξεκίνησε με αναδρομή στο 1997, όταν - όπως είπε - άρχισαν οι μεγάλες δυσκολίες. Η ασθένεια της μητέρας της, τα προβλήματα υγείας του παιδιού της και η βίαιη σχέση με τον πατέρα του παιδιού, την οδήγησαν σε έναν φαύλο κύκλο χρεών και εξάρτησης από δανειστές.

«Όταν το παιδί ήταν μόλις 1,5 έτους, εμφάνισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε δύο μέρες είχε μαυρίσει ολόκληρο. Οι γιατροί μας μίλησαν για αυτοάνοσο. Οι νοσηλείες κόστιζαν χιλιάδες ευρώ», περιέγραψε. Συμπλήρωσε ότι έφτασε να πληρώνει 2.000 ευρώ για δύο μέρες νοσηλείας, ποσό που αναγκαζόταν να δανείζεται και να επιστρέφει άμεσα.

Οικονομικά αδιέξοδα και δικαστήρια

Η ίδια κατήγγειλε ότι βρέθηκε αντιμέτωπη και με τοκογλύφους, χωρίς όμως να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. «Χρωστούσα παντού. Οι εκρήξεις μέσα στο σπίτι ήταν συνεχείς. Καλούσα την αστυνομία, έβλεπαν αίματα», είπε χαρακτηριστικά. Ενώ κατήγγειλε ότι όταν ο πατέρας του παιδιού έδωσε 2000 ευρώ για να νοσηλευθεί αυτό, τα ζήτησε μετά πίσω.

Ερωτηθείσα σχετικά με το γιατί ζητούσα χρήματα από τοκογλύφους αντί για τον πατέρα του παιδιού, αναφέρθηκε στο ύψος της διατροφής που ήταν μόλις 400 ευρώ, τα οποία δεν πλήρωνε καν. Ενώ τόνισε «όταν χρειάζεσαι 170 ευρώ για να πας στο Παίδων και 130 για να γυρίσεις πίσω, δεν έχεις περιθώρια να αναζητάς βοήθεια από τον σύζυγο. Πάλευα μόνη μου», κατέληξε.

Το αυτοάνοσο μας κατέστρεψε οικονομικά

Ο γιος της στάθηκε στο πλευρό της μητέρας του, επιμένοντας ότι η δική του υγεία υπήρξε η βασική αιτία της οικονομικής καταστροφής της οικογένειας. «Ήταν μεσημέρι, κοιμόμουν, όταν με ξύπνησε η μητέρα μου με χειροπέδες στα χέρια και μου είπε μην φοβηθείς», περιέγραψε, θέλοντας να δείξει το μέγεθος της πίεσης που δεχόταν εκείνη. Για τον ίδιο, η μητέρα του δεν ήταν εγκληματίας αλλά ένα πρόσωπο που βρέθηκε εγκλωβισμένο ανάμεσα σε ασθένειες, χρέη και κοινωνική περιθωριοποίηση.

