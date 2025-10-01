Ταξίδεψε από την Κύθνο στη Σίφνο με καγιάκ για να διαμαρτυρηθεί για την ακτοπλοϊκή σύνδεση

Έναν ασυνήθιστο αλλά εντυπωσιακό τρόπο βρήκε ένας μόνιμος κάτοικος της Κύθνου για να εκφράσει τη διαμαρτυρία του για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού. Ο άνδρας αποφάσισε να διασχίσει με καγιάκ τη θαλάσσια διαδρομή από το νησί του έως τη Σίφνο.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κύθνος παραμένει αποκομμένη ακτοπλοϊκά από τον Πειραιά αλλά και από τα γειτονικά νησιά των δυτικών Κυκλάδων. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θέλησε να αναδείξει το πρόβλημα με έναν διαφορετικό τρόπο.

Σύμφωνα με το kaipoutheos.gr, ξεκίνησε το ταξίδι του από Κύθνο, σταμάτησε πρώτα στη Σέριφο και συνέχισε μέχρι τη Σίφνο, όπου έδωσε το «παρών» στο φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές».

Η επιστροφή του στην Κύθνο έγινε, όπως ξεκίνησε: με το καγιάκ του.