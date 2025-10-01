Ρόδος: Φωτιά σε Αρχίπολη και Ελεούσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτη σε δασική και θαμνώδη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Αρχίπολη και Ελεούσα στη Ρόδο.

Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και εθελοντικών ομάδων για τη γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς.

Όπως μεταδίδει η «Ροδιακή», στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Δεκάδες εθελοντές προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς, η οποία εξακολουθεί να παίρνει διαστάσεις λόγω της δύσβατης περιοχής και των ανέμων.

Η φωτιά στη Ρόδο είναι ορατή από το χωριό της Ελεούσας και βρίσκεται κοντά σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για τυχόν διακοπές στην επικοινωνία.